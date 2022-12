Mihai Trăistariu nu stă în casă de Sărbători. Vedeta a început deja să petreacă: „Ce să mai faci, nu avem 20 de ani”

In articol:

Mihai Trăistariu a devenit un artist din ce în ce mai cunoscut în țara noastră după participarea la Eurovision, care a avut loc cu mai mulți ani în urmă.

Vedeta a ajuns să stea mult mai bine din punct de vedere financiar, decât o făcea la 20 de ani, ceea ce e și normal având în vedere că are o mulțime de concerte.

Artistul a dezvăluit cum a petrecut de Sfântul Nicolae, împreună cu cei apropiați. [Sursa foto: Facebook ]

Mihai Trăistariu, nostalgic. Vedeta simte lipsa vremurilor de odinioară

Mihai Trăistariu a împlinit vârsta de 42 de ani. Odată cu trecerea timpului, pentru artist Sărbătorile de iarnă și-au mai pierdut din farmec.

Artistul a mărturisit că îi este de dor de perioada în care era foarte tânăr și petrecea alături de prietenii săi, chiar dacă evenimentele nu erau planificate foarte bine și nu era făcute „pe bogăție”.

Acum, vedeta iese mai mult la restaurant, ceea ce a făcut și ieri, cu ocazia zilei onomastice a unor prieteni de-ai săi, care poartă numele sfântului Nicolae.

„O să sărbătoresc într-o oră, cu niște prieteni, avem un Nicolae printre noi și am zis să ne vedem într-o oră. Am pe 17 la Moinești un concert, pe 16 e ziua mea, am zis că pornim de pe 16, i-am zis și managerului meu, vezi că ne facem ziua la Moinești, să mă prindă și pe mine acolo. În seara asta ies cu prietenii, am un Nicolae și ne adunăm cu toții. Altceva ce să mai faci, nu avem 20 de ani. Când eram mici făceam altfel, ne adunam acasă la cineva, asta e diferența. Nu mai e ca pe vremea mea, când aveam 15 ani mergeam acasă la cineva, acum totul se poartă la restaurant, la pizza. Era mai fain atunci, îmi plăcea mai mult așa, era mai intim. Acum e cu cheltuială, hai în oraș, unde mâncăm, ce mâncăm, ce facem. Și asta e drăguț, decât deloc...”, a povestit vedeta, pentru Spynews.