EXCLUSIV. Mihai Trăistariu, implicat într-un accident rutier! Primele declarații făcute de celebrul artist: ”Mă enervează ghinionul ăsta”. Parcă a prevăzut totul

Mihai Trăistariu a avut parte de clipe de panică, în această dimineață, după ce a fost implicat într-un accident rutier! Celebrul artist a vorbit pentru WOWbiz.ro, despre evenimentul rutier de care a avut parte la ora opt, azi dimineață, în timp ce se îndrepta spre o emisiune.

Cântărețul se simte bine, din fericire, nu a pățit nimic, însă recunoaște că s-a speriat, pentru că nu a mai avut niciodată un accident.

”Mă simt bine, nu am pățit nimic doar că m-am speriat puțin, pentru că eu nu am mai făcut accident de vreo 15 ani. Și oricum, acum 15 ani nu a fost un accident, am alunecat pe gheață și am căzut singur într-un sanț, dar a fost ceva mărunt. Acum a intrat un taximetrist în mine, de dimineață la opt, mergeam la o emisiune. A intrat în mine și m-am speriat că venea dintr-o parte. Eu făceam stânga, el venea cu viteză..nici eu nu m-am uitat, nici el nu s-a uitat. Am fost amândoi cumva amândoi vinovați, am făcut o amiabilă”, a dezvăluit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro

Mihai Trăistariu a prevăzut accidentul

Artistul ne-a mărturisit cum ieri vorbea cu un prieten despre faptul că plătește degeaba CASCO, căci nu a avut niciun accident rutier.

Ba mai mult decât atât, Mihai Trăistariu susține că ce gândești, aia primești. Așa s-a întâmplat și în cazul lui: ieri vorbea cu un amic despre accidente, iar astăzi la prima oră a avut unul!

Mașina lui Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

”Am stat, am semnat...fiarele se repară, dar parcă am așa sentimentul că tocmai ieri vorbeam cu un prieten și zic: tu ce zici, să mai plătesc CASCO? îl plătesc degeaba..eu plătesc pe an 2300 de lei CASCO pentru că nu am avut accidente. Suma era mică, când ai accidente, CASCO crește, intri acolo pe lista neagră, să zic așa. Ziceam că îi dau degeaba că eu nu fac accident, că merg atent și iată că nu a trecut nici o zi și am făcut...Mă enervează ghinionul ăsta. Eu citesc cărți despre ce gândești, aia primești și uite că s-a întâmplat. Ce ai gândit, aia primești. Dacă ieri m-am gândit că nu am accident, mi-a zis Universul: ia de aici! N-am pățit nimic, că era viteza de 10 km/h, taximestristul a pățit mai mult că era frontal și s-a ridicat capota..el era necăjit mai mult că trebuie să stea mașina pe tușă, el fiind taximetrist, din asta trăiește. De asta era necăjit, mi-era milă așa”, a declarat Mihai Trăistariu pentru WOWbiz.

