Mihai Trăistariu s-a săturat de viața la oraș! Artistul vrea să locuiască în pădure și să ducă un trai simplu: „Nu mai vreau să depind de ăștia care măresc prețul la gaze”

Mihai Trăistariu a decis că vrea să facă o schimbare radicală în viața lui. Cântărețul vrea să lasă în urmă tot ce a construit pentru un trai liniștit... în pădure.

Pentru că vara asta i-a mers destul de bine și a reușit să strângă bani frumoși, Trăistariu vrea să-și construiască de la zero propriul său paradis, departe de lumea nebună din inima orașului.

Mihai Trăistariu s-a săturat de viața la oraș! [Sursa foto: Facebook ]

Mihai Trăistariu vrea să dea agitația orașului pentru liniștea naturii

Ultimul val de scumpiri l-a speriat pe Trăistariu, prin urmare vedeta a decis că nu mai vrea să depindă de nimeni, așa că după ce își va achita datoriile substanțiale pe care le are la bănci, cântărețul vrea să-și ridice de la zero o vilă exact așa cum își dorește. În ceea ce privește locația viitoarei case, Mihai Trăistariu spune că va fi chiar în inima naturii, unde își poate pune panouri electrice și eoliene.

Dacă tot se mută la țară, Mihai Trăistariu vrea să aibă parte de o experiență autentică, așa că își dorește și câteva animale în bătătură, pe care să le crească și să le îngrijească așa cum știe mai bine.

„Vreau să-mi strâng bani, să îmi cumpăr un teren și să-mi fac o casă. Vreau să-mi fac o casă pentru că am câini și pisici și mă chinui la bloc. Vreau o casă mare, de câteva hectare, cu piscină, cu grădină, cu livadă, vreau să-mi cultiv eu cartofi, roșii, să-mi iau o vacă să-mi dea lapte, îmi iau niște capre. Vreau găini, vreau ouă naturale, adică eu sunt cu natura, și văd că vremurile sunt de așa natură, ne cam sperie. Trebuie să nu mai depinzi de nimeni. Vreau panouri electrice, eoliene în curte, să-mi fac singur curent, să-mi fac singur apă, să-mi sap un puț, nu mai vreau să depind de ăștia care măresc prețul la gaze. Mă mut în pădure. O să-mi iau 10.000 de metri pătrați și mă pun în mijlocul terenului. Dacă nu sunt copaci îi plantez eu, ca să mă înconjor de copaci și o să îmi fac și o piscină și o să stau toată ziua acolo în meditație și în liniște cu pisicii mei și cu cățeii mei și cu liniștea mea.”, a declarat Mihai Trăistariu pentru un post de televiziune.

Artistul vrea să locuiască în pădure și să ducă o viață simplă. [Sursa foto: Facebook ]

Mihai Trăistariu datorează miliarde de lei băncilor

Însă toate ideile artistului se vor putea realiza doar din toamnă încolo, după ce acesta își achită toate împrumuturile către bănci, care însumează o sumă fabuloasă, spune artistul. Cântărețul este foarte fericit că poate returna o mare parte din banii pe care i-a luat de la instituțiile bancare pentru că astfel rata lunară va fi mult mai mică iar traiul de zi cu zi va fi mult mai ușor pentru artist.

„Aștept să vină septembrie să mă odihnesc un pic și să scap de un credit la bancă, eu mai am 3 miliarde în bancă, și am și sunat deja, o să dau 1 miliard și jumătate să mai scap de rate, să înjumătățesc un pic acolo pentru că era o povară pentru mine, 7.200 de lei pe lună am rată, și iarna nu produc eu așa mult, și am zis hai acum cât am făcut eu în vară bani din turism, din concerte, să ajung la o rată de vreo 3.000 de lei pe lună și o să fie mult mai bine. Am sunat la bancă și le-am zis că undeva la 15 septembrie vreau să achit jumătate din sumă și mi-au zis că o să câștig chiar vreo 40.000 de lei, că dacă o mai țineam trei ani aveam dobânzile alea, și atunci îmi convine”, a mai spus artistul.