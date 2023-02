Mihai Zmărăndescu și-a luat rolul de tată în serios. Cât de implicat este sportivul cu fiul său: „Nu simt efort. El e regele meu”

In articol:

Mihai Zmărăndescu este în al nouălea cer. Sportivul trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa, alături de fiul său. Fiul lui Cătălin Zmărăndescu și-a luat rolul de tată în serios, având grijă și implicându-se în creșterea celui mic.

Mihai Zmărăndescu, un tată implicat

De 2 săptămâni, viața lui Mihai Zmărăndescu și a iubitei acestuia s-a schimbat. Venirea celui mic a transformat complet rutina cuplului, însă aceștia nu pot fi mai fericiți.

Mihai Zmărăndescu este foarte atent cu cel mic și are grijă să nu îi lipsească nimic, fiind foarte grijuliu cu fiul său. De asemenea, acesta a mărturisit că simte deja sentimentul de tată.

” Eu sunt o fire puțin mai rece așa dacă te uiți la mine, când vine vorba de sentimente sunt mai introvertit. Eu nu credeam că în momentul în care o să vină bebe acasă eu nu o să pot să dorm de grija lui. Mi-a zis iubita mea, Alexandra, că dormi tu în noaptea asta cu el ca să pot să mă odihnesc și să mă trezesc să-i dau de mâncare, am zis ok că așa facem, noi știind amândoi că dacă tai lemne pe mine nu simt. Ai cuvântul meu de onoare că în prima oră cât am dormit cu el, de la 12 la 1, m-am trezit fleașcă de la emoții, stres, și am dormit din 10 în 10 minute, la cel mai mic zgomot mă trezeam. Efectiv sentimentul de tată cred că intră și crește în tine din zi în zi”, a mărturisit Mihai Zmărăndescu, pentru spynews.ro.

Mihai Zmărăndescu și iubita sa [Sursa foto: Instagram]

Mihai Zmărăndescu și iubita lui au apelat la o bonă

Mihai Zmărăndescu și partenera sa de viață au angajat o bonă cu toate că familia celo doi este destul de implicată în creșterea celui mic. Fiul lui Cătălin Zmărăndescu a mărturisit că simte deja oboseala și este epuizat, însă face totul din plăcere, întrucât fiul său este cea mai mare bucurie a sa.

” Am reușit să găsim o bonă pentru că am stat prima seară să vedem cum este, am căzut amândoi la pat, am găsit o bonă, ne mai ajută familia iubitei, familia mea, ușor-ușor o să ne descurcăm, dacă au putut și alții sigur putem să facem și noi, plus că o faci de drag, când îi duc suzeta imediat tace, zici că îi dau calmant. Nu simt efort, simt că obosesc, dar nu simt efortul. El e regele meu. Schimb și scutece, aseară i-am făcut și prima mea băiță. Sunt foarte atent, și soția mea e foarte atentă la orice detaliu. Știu cum trebuie să-l pui, cum să-l schimbi, să-l dai cu unguent, să-i pun scutecul. Azi am fost și la prima plimbare de 5 minute în afara casei. Din punctul meu de vedere cred că sunt foarte implicat, dar mama lui merită tot respectul pentru că o văd cât de mult poate să-l iubească. Înainte vedeam doar iubirea mamei față de mine, acum văd iubirea soției mele față de băiatul meu. E total un alt sentiment, dar la fel de frumos”, a mai adăugat fiul lui Cătălin Zmărăndescu.

Mihai Zmărăndescu și iubita sa [Sursa foto: Instagram]