Mimi, mai sinceră ca niciodată! A dezvăluit ce părere are despre actuala fostului iubit. Ce a putut spune despre Ioana Ignat

Mimi și Sebastian Dobrincu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă care nu s-a terminat în termeni amiabili, asta până într-un punct, căci recent, cunoscuta influenceriță a făcut o serie de declarații sincere despre legătura pe care o are cu tânărul afacerist în prezent, spunând că este una bună.

Ei bine, tânăra nu a vorbit doar despre legătura din prezent pe care o are cu Sebastian Dobrincu, ci și despre actuala iubită a acestuia, căci a fost întrebată ce părere are despre Ioana Ignat.

Influencerița a precizat că nu o cunoaște personal pe Ioana Ignat, așa că a preferat să nu spună nimic despre tânăra în brațele căreia Sebastian Dobrincu și-a găsit fericirea, după ce s-a despărțit de Mimi.

“Nu am nicio părere despre o fată pe care nu o cunosc. Chiar nu am, nu am ce să zic despre ea”, a spus Mimi, pentru Click.ro.

Mimi, despre relația pe care o are în prezent cu Sebastian Dobrincu: „Am mai vorbit”

Mimi a făcut o serie de declarații despre legătura pe care o are în prezent cu Sebastian Dobrincu, spunând că este una bună, ba mai mult, chiar în urmă cu o lună s-au întâlnit întâmplător și au

stat de vorbă, mai ales că perioada tumultoasă pe care au traversat-o amândoi a trecut, reușind astfel să îngroape ”securea războiului”.

“Cu Sebastian am mai vorbit, suntem ok. Am vorbit cu el cred că acum o lună. A trecut acea perioadă mai învolburată. Cred că toată lumea a trecut deja peste. Nu cred că mai există cale de împăcare între noi doi, acum omul este cu altcineva.. Nu știu de ce ne-am împăca…nu m-am gândit niciodată la asta. Habar nu am! Nu știu ce o să fie mâine. Nu pot să zic un defect al lui Sebastian…el era perfect! Ne-am despărțit din cauza problemelor de comunicare care au existat între noi doi. Nu îl regret, nu regret momentele cu el…de ce să regret? Nu a murit! Noi nu ne auzim prin mesaje, nu ne scriem, ne-am întâlnit întâmplător în parc și am avut o discuție ca doi oameni normali”, a declarat Mimi, pentru aceeași sursă.

