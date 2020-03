„Dragi români. Așa cum ați aflat, președintele României a anunțat că la începutul săptămânii se va decreta starea de urgență. E o măsură pe care multe țări europene afectate ce coronavirus au luat-o în interesul cetățenilor lor.

Începând de aseară o echipă formată din reprezentanți de la toate ministerele am lucrat non-stop pentru a trimite premierului pentru aprobare notă de fundamentare ce va fi prezentată preşedintelui în vedere emiterii decretului.

a declarat minsitrul de Interne Marcel Vela.

Coronavirus. Minsitrul de Interne Marcel Vela îi îndeamnă pe români să fie calmi și îi asigură că situația este sub control

„Dragi romani, este nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Trebuie sa acționăm cu calm, cu responsabilittae. Fiecare dintre noi poate contribui la reducerea riscului de propagare și de îmbolnăvire. Vă rog să evitaţi deplasările care nu sunt necesare, limitați contactul cu alte persoane, informaţi-vă din surse oficiale, nu contribuiți la propagarea mesajelor de panică, a mesajelor scrise de oameni inconştienţi sau care au interese obscure. Situaţia este sub control, am suspendat transporutrile din Italia, am închis şcolile, am limitat întâlnirile publice.

Am făcut recomandări pentru membrii echipelor de intervenție care merg la perosane aflate in izolare sau autoizolare la domociliu să fie prorejati în momentul în care răspund la apelul acestor persoane și intervin pentru a repara retele de utilitati, telefonie, energie electrică sau alimentare cu gaz.

Am clarificat ce înseamnă contact apropiat al unui caz confirmat. Este foarte important si de interes public sa va citesc acteste critrerii:

Contact apropiat înseamnă: 1. Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient infectat, persoana care a avut contact fizic direct cu un ceatean infectat cu COVID-19, de exemplu o strangere de mana neurmata imediat de igiena mainilor. 2. Persoana care a avut contact neprotejat cu secretii infectate ale unui caz de COVID-19, ex in timpul tusei sau atingerea unei batiste cu mana neprotejata de manusi. 3. Pers care a avut contact fata in fata la o distanta mai mica de 2 metri pe o durata de 15 minute, persoana care s-a alfat in aceeasi incapere cu un caz timp de minim 15 minute la o distanta de 2 metri.

O alta decizie importanta luată ieri a fost cu privire la limitarea unor lucruri care pana acum am evitat să le luăm. În Hotărârea numărul 19 din 14 martie 2020, Comisia Nțională pentru Situații Speciale de Urgență a luat catev decizii: Se aprobă izolarea la domiciliu pentru toate persoanele care vin din ţări unde sunt confirmate cel puţin 500 de cazuri de Covid-19, incepând de astăzi, ora 21:00, ora României. Se va extinde măsura carantinării și pentru cei care vin din zone catantinate, la propunerea grupului de suport tehnico-științific.

Se suspendă, până la data de 31 marite 2020 organizarea si desfășurarea târgurilor de autoturisme”, a mai precizat Marcel Vela în legătură cu măsurile luate de autorități pentru a opri infectarea cetățenilor cu coronavirus.

„Aș dori în încheiere să multumesc pentru sustinere. Urmeaza zile complicate pentru cei din teren, pentru medici, personal din unitătile santiare, pompieri, politisti, jandarmi. Dumneavoastră, cetățenii, puteti sprijini efortul nostru rămânând acasă. Vă asigur că MAI are capacitatea de a gestiona orice problemă aparută, iar profesionistii din toate institutiile vor gasi cele mai bune solutii pt romani. Suntem o natiune puternica, haideti sa arătăm impreuna acest lucru. Va multumesc”, a mai spus Marcel Vela în încheiere.