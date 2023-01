Minodora s-a îngrășat, după moartea mamei sale! Artista este extrem de afectată: „Nu am mai fost atentă la ce se întâmplă cu mine”

In articol:

Minodora este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. Vedeta se bucură de aprecierea publicului său, dar și de o carieră de succes la care a muncit ani la rând.

Minodora, despre pierderea mamei sale

Cum nu toate momentele sunt roz în această viață, Minodora a trecut prin clipe cumplite vara trecută, când a pierdut-o pe mama sa. Artista încă îi simte lipsa și este profund îndurerată de moartea persoanei pe care a iubit-o cel mai mult.

Anul 2022 a fost un an foarte dificil pentru Minodora. Deși lucrurile mergeau perfect pentru artistă și părea că viața sa înflorește, aceasta a primit o lovitură puternică. Mama vedetei a încetat din viață în luna august a anului trecut și deși a trecut deja mai mult de jumătate de an, artista susține că lucrurile sunt mult mai dificile decât lasă ea să se vadă.

Minodora era foarte apropiată de mama sa, iar cele două vorbeau foarte mult. Se sfătuiau în tot ceea ce făceau, iar despărțirea a fost extrem de dureroasă.

” Ultimul an a fost cel mai greu din viața mea, foarte trist. Abia am așteptat să se termine cât mai repede. (…). Nici nu vreau să vorbesc la timpul trecut. Orice făceam, de la mâncare de cartofi, până la spectacolul de la Sala Palatului, am discutat cu ea în fiecare zi.

Acum că nu mai este, deși am familia lângă mine, mă simt singură pe lume. E foarte greu, nu mi-am imaginat că ruptura aceasta de părinți și în special de mamă va fi așa”, a mărturisit Minodora, pentru impact.ro.

Minodora a acumulat kilograme în plus, pe sistem nervos

Mama Minodorei suferea de diabet, avea probleme cu inima, iar de-a lungul timpului a făcut mai multe atacuri cerebrale. Mai mult decât atât, femeia era și fumătoare, iar acest lucru a înrăutățit mai mult starea sa de sănătate, având în vedere afecțiunile de care suferea.

În momentul în care femeia care i-a dat viață Minodorei a decedat, vedeta a suferit un șoc, încât s-a îngrășat din nou. Deși slăbise foarte mult și se simțea mai bine ca niciodată, pierderea mamei sale a afectat-o atât de mult, încât nu a mai ținut cont de nimic, iar pe sistem nervos, a mâncat din ce în ce mai mult.

” Încerc să mă adun, să dau 4-5 kilograme jos. Sunt ok, nu se vede ce am acumulat, dar de când am pierdut-o pe mama nu am mai fost atentă la ce se întâmplă cu mine, nu am mai ținut cont și pe sistem nervos am tot băgat în gură câte una, câte alta”, a adăugat artista.

Minodora, încă afectată de moartea mamei sale. [Sursa foto: Instagram]