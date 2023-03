Vica Blochina, adevărul despre cearta cu Bianca Drăgușanu. Ce s-a întâmplat între ele, în urmă cu mai mulți ani: „I-am explicat care a fost situația, ea s-a supărat”

In articol:

Vica Blochina și Bianca Drăgușanu au fost prietene la cataramă o bună bucată de vreme și obișnuiau să petreacă foarte mult timp împreună, însă o presupusă ceartă dintre cele două ar fi făcut să apară nori negri în relația lor. Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor de acest fel, Vica Blochina a vorbit despre neînțelegerea care a existat între ele și de la ce a plecat, de fapt, totul.

Vica Blochina a povestit că, la scurtă vreme după ce Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Alex Bodi, a ieșit la o petrecere într-un restaurant de fițe din Capitală, organizată cu ocazia zilei de naștere a unei prietene, acolo unde se afla și fostul soț al Biancăi Drăgușanu alături de noua lui iubită, rusoaica Daria Radionova. Acesta a fost momentul în care Bianca Drăgușanu s-a simțit trădată de Vica Blochina, însă relația celor două a revenit la normal după ce situația a fost lămurită.

Vica Blochina, motivul pentru care s-a „certat” cu Bianca Drăgușanu

Chiar dacă relația dintre Vica Blochina și Bianca Drăgușanu nu mai este la fel de strânsă ca cum mai mulți ani, cele două au rămas bune prietene, loiale una alteia. Conform mărturisirilor mamei copilului lui Victor Pițurcă, neînțelegerea dintre ea și Bianca Drăgușanu a ajuns la final după ce i-a explicat că nu ar fi mers la petrecere în cazul în care știa că prietena sa, sărbătorita serii, este, de fapt, prietenă comună cu fostul său iubit, mai ales că la vremea aceea trecuse puțin timp de la despărțirea definitivă

dintre divă și afaceristul de la Mediaș.

„Eu cu Bianca n-am avut un conflict. Niciodată. Eu pe ea o ador. O ador, efectiv. Îmi place de ea mult. Că nu mai suntem apropiate cum eram acum poate 8 ani sau 10 ani, cât a trecut, că petreceam mult timp împreună. Și chiar îmi e dor de zilele alea, dar vorbim în continuare.

Ea putea să se supere din N motive, că și ea are multe în cap ca orice altă femeie. Poate că m-a văzut la ziua cuiva și era și Alex Bodi cu prietena lui de atunci. Ea de atunci s-a supărat pe mine, într-adevăr, degeaba. I-am explicat care a fost situația. A fost ziua unei prietene comune, prietena ei de fapt, și Alex în momentul ăla se despărțise de ea sau ea de el și el a venit cu o rusoaică din Londra, Daria, la It Cucina. Și eu după ce a venit tortul am plecat de acolo. Ea s-a supărat că a văzut postările făcute pe Instagram și… O înțeleg pentru că acolo era o dragoste nemărginit de mare, între ei. Și eu dacă aș fi fost în locul ei aș fi făcut așa.

Eu nu am avut de a face cu treaba asta deoarece eu am fost invitată, nici nu știam că o să fie și el acolo. A fost o situație de așa natură. După i-am explicat: «Măi, nebuno, ai înțeles total greșit. Puteai să mă suni, să mă întrebi». Dar după ne-am mai văzut, am vorbit. Bia așa e. Ea este un prieten dedicat și are nevoie ca și prietenii ei să fie la fel. Ea are dreptate pentru că din cauza faptului că a fost împreună cu Bodi și i-a făcut lui cunoștință cu foarte multe prietene de ale ei, ele s-au folosit și s-au împrietenit cu el. Și când ei i-a fost greu, ele i-au întors spatele. Are perfectă dreptate. Și ea dacă a fost supărată atunci, acum nu mai are nimic. Chiar vorbim, n-am nicio treabă. Eu în primul rând n-aș face niște lucruri ca să stric prietenia cu Bianca.(...) Pentru nimic în lume”, a declarat Vica Blochina, conform Cancan.