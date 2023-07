Anamaria Prodan vine cu sfaturi pentru femei, după ce s-a pozat goală: ”Corpul vostru dezbracat trebuie atins” Impresara a renunțat complet la inhibiții

In articol:

Anamaria Prodan are 50 de ani și continuă să uimească pe toată lumea cu aparițiile pe care le are. În mediul online ori la evenimentele la care se prezintă, vedeta are mereu apariții de invidiat și, de cele mai multe ori, sunt foarte îndrăznețe.

Mulate, transparente, cu decolteu adânc sau crăpături provocatoare, așa arată ținutele vedetei, care acum a făcut un pas și mai îndrăzneț, ceea ce o caracterizează pe deplin.

Anamaria Prodan a încins internetul cu ultima apariție

Pe Instagram, unde este foarte activă și urmărită de foarte multă lume, Anamaria Prodan a avut acum o apariție de invidiat.

Și asta pentru că vedeta a renunțat la inhibiții și astfel și-a dat hainele jos și s-a lăsat fotografiată aproape goală. Nu oriunde, ci am putea spune chiar că a ieșit goală în public, căci imaginea deocheată a fost realizată pe balconul casei.

Spunem aproape goală, pentru că impresara a ales să poarte doar o pereche de bikini minusculi, lăsându-și restul trupului dezgolit la vedere, fiind mândră nevoie mare de felul în care arată.

Iar alături de imaginea cu care a făcut furori în online, posteriorul bine lucrat fiindu-i în prim-plan, Anamaria Prodan a distribuit și un mesaj, prin care le-a dat tuturor doamnelor și domnișoarelor un sfat prețios.

Conform spuselor sale, femeile ar trebui să se lase atinse și văzute doar de bărbatul care mai întâi se îndrăgostește de sufletul lor, apoi de trupul lor.

”#eusuntanamariaprodan 🥇 #diminetifrumoase❤️ Corpul vostru dezbrăcat trebuie atins doar de cel ce se îndrăgostește de sufletul vostru dezgolit. 👀❤️💥🥇🥰”, este mesajul publicat de Anamaria Prodan, pe pagina sa de Instagram.

Anamaria Prodan vine cu sfaturi pentru femei, după ce s-a pozat goală [Sursa foto: Facebook ]

Imaginea interzisă cardiacilor și mesajul vedetei au ajuns virale, fiind în doar câteva ore apreciată de zeci de mii de internauți, care s-au arătat impresionați de felul în care arată vedeta.

”Artă pură”/ ”Superbă”/ ”Tipul meu de frumusețe”/ ”Top”/ ”Super”, sunt câteva dintre reacțiile celor care au dat cu ochii de imaginea impresarei, interzisă minorilor.