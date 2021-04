Mioara Roman își va petrece Paștele alături de familia sa. Primele declarații ale Catincăi Roman: "O să o luăm pe mama de Paște acasă"

In articol:

Mioara Roman își va petrece Paștele alături de familia sa. Catinca Roman a făcut anunțul în urmă cu scurt timp.

Mioara Roman, sărbători alături de fiicele sale

Mioara Roman se află la momentul actual într-un centru de recuparere, însă se pare că fiicele sale au hotărât ca aceasta să petreacă Paștele cu ele.

Catinca Roman a anunțat că mama ei își va petrece Paștele acasă și o să stea la Oana Roman.

Ba chiar mai mult, vedeta susține că abia așteaptă să stea alături de familie și că o să pregătească masa chiar ea.

„O să o luăm pe mama de Paște acasă, o să stea la Oana, ea are locuința mai mare, plus o grădină foarte frumoasă. Eu o să gătesc tot ce trebuie, drob și friptură din carne de miel, ca să fie bine și frumos, ca în orice familie. Gătitul este una dintre pasiunile mele, așa că nu este nicio problemă pentru mine. Doar cozonac am mai comandat, atât”, a spus Catinca Roman, pentru impact.ro.

Mioara Roman, imagini după externare

Oana Roman anunța în urmă cu doar câteva săptămâni că a mers să o externeze pe mama sa din spital. Imediat după ce au luat-o de la unitatatea spitalicească, Oana Roman a postat pe contul său de Instagram două fotografii cu sora și mama ei.

Mioara Roman[Sursa foto: Instagram]

„Gata, dragilor, am plecat să o iau pe mama acasă și sunt foar te bucuroasă, pe lângă faptul că mă duc să o iau acasă, că astăzi e mai cald și nu e gerul ăla îngrozitor care ne-a înnebunit.

Sunt 8 grade, e soare, e frumos, mă duc să o iau pe mama și apoi toată ziua o să am filmări pentru emisiunea „Mămici de Pitici, cu Lipici” de la Antena Stars. Filmăm de zor lucruri interesante și o să vă arăt și vouă (…) Gata, am luat-o pe mama și pentru că m-ați tot întrebat, uite-o și pe sora mea. Este cu noi. Și mama este în spate și suntem bine și mergem acasă”, a spus Oana Roman.