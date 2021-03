Mirabela Dauer a spus adevărul despre pensia sa! Câți bani primește artista după o viață de muncă

In articol:

Mirabela Daeur este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. După 58 de ani de carieră, se pare că primește o pensie de la stat și una specială. În cadrul unui interviu, cântăreața a făcut primele dezvăluiri despre veniturile sale după o viață de muncă.

Mirabela Dauer pensie

În urmă cu ceva ani, Mirabela Dauer recunoaștea faptul că pensia pe care o încasa nu ajungea nici măcar la 1.000 de lei. „760 de lei este pensia mea, dar nu mă plâng. Nu e normal, dar nu am ce face. Sunt la ţară bătrâni care au 100 de lei. M-am născut în ţara asta, iubesc România, dar păcat că este locuită’ , declara interpreta în urmă cu ceva timp.

Astăzi, cântăreața susține faptul că are o pensie de 1.300 de lei, care este suplimentată cu una de merit, pe care o primește din perioada în care a guvernat Ponta. Totuși, vedeta nu a spus la ce suma ajunge.

Mirabela Dauer[Sursa foto: Facebook]

"Am avut o pensie de doi bani, dar domnul Ponta – mă rog în fiecare zi pentru sănătatea lui – este singurul care s-a gândit la artiști și ne-a ridicat pensia. Datorită acestei pensii de merit, am putut să îmi plătesc spitalul.

Nu este imensă, nu o car cu sacul, dar datorită acestei pensii eu am putut să plătesc analizele. Îi mulțumesc dimineața, la prânz și seara pentru că am putut fără să cerșesc!', a spus Mirabela Dauer, citată de Fanatik.

Mirabela Dauer s-a vaccinat împotriva coronavirusului

În urmă cu mai bine de două luni, Mirabela Dauer s-a vaccinat împotriva COVID-19. Despre întreaga experiență, artista a vorbit în cadrul unui interviu.

„Am fost și m-am vaccinat, totul este extraordinar, nu am simțit nimic, absolut nimic. Eram acolo cu doamna doctoriță, se uită la mine și mă întreabă ce fac. Păi, ce să fac, aștept să mă vaccinați. V-am vaccinat, gata. Aoleu, nici nu am simțit, pe bune. Voiam să mă vaccineze și în brațul drept, să nu mai vin și a doua oară.

Nu am avut nicio problemă după, spre deosebire de alți bărbați, cu febră, cu dureri de braț, cu atâtea probleme. Bărbați, ce să mai. Eu nu am avut nimic la spital și nici după. Aștept doar să revin pe scenă, mi-e atât de dor de cântat, măcar la voi să mai vin și să cânt din când în când. Am speranțe că totul va fi mai bine din acest an”, a declarat cântăreața, la un post de televiziune.