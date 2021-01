Mirabela Dauer s-a vaccinat împotriva noului coronavirus: „Voiam să mă vaccineze și în brațul drept”

In articol:

Mirabela Dauer s-a vaccinat împotriva noului coronavirus și susține că întreaga procedură a fost „extraordinară”. Artista în vârstă de 72 de ani a fost invitată într-o emisiune televizată, unde a povestit că nu a simțit nimic. Cântăreața își pune foarte multă încredere în vaccin și d-abia așteaptă ca lucrurile să revină la normal.

„Am fost și m-am vaccinat, totul este extraordinar, nu am simțit nimic, absolut nimic. Eram acolo cu doamna doctoriță, se uită la mine și mă întreabă ce fac. Păi, ce să fac, aștept să mă vaccinați. V-am vaccinat, gata. Aoleu, nici nu am simțit, pe bune. Voiam să mă vaccineze și în brațul drept, să nu mai vin și a doua oară.

Nu am avut nicio problemă după, spre deosebire de alți bărbați, cu febră, cu dureri de braț, cu atâtea probleme. Bărbați, ce să mai. Eu nu am avut nimic la spital și nici după. Aștept doar să revin pe scenă, mi-e atât de dor de cântat, măcar la voi să mai vin și să cânt din când în când. Am speranțe că totul va fi mai bine din acest an”,a declarat cântăreața, la un post de televiziune.

Mirabela Dauer, despre vaccinarea împotriva COVID-19 [Sursa foto: Facebook]

Mirabela Dauer, despre tratamentul care a salvat-o de cancer: „În fiecare lună îmi injectează un vaccin"

În anul 2018, Mirabela Dauer a aflat că are cancer, în urmă unui control. Cântăreața a vorbit pentru prima dată despre tratamentul care a salvat-o.

„Telenovela mea continuă de atunci. În fiecare lună, de doi ani îmi bagă direct in vezică vaccinul BCG (un vaccin împotriva tuberculozei). Mă simt relativ rău două zile dupa aceea, fac un pic de febră, ceea ce lumea spune că e bine. In plus la trei luni fac o citoscopie. De un an, nu mai scoate nimic la aceasta citoscopie. Mai am un singur vaccin de facut.

Cu ajutorul prietenilor mei din Germania, care mi-au făcut rost mereu de aceste fiole, si cărora le multumesc mereu. Sunt bine acum. Multumesc lui Dumnezeu",a povestit Mirabela Dauer, pentru prima data despre experienta prin care a trecut , dar si despre tratamentul care a salvat-o.