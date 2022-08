Miraj Tzunami, declarații de pe patul de spital! De ce a ajuns fratele lui Tzancă Uraganu internat: „Doamne ferește”

In articol:

După ce s-a aflat că Miraj Tzunami a ajuns de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală, acesta a dorit să lămurească politicos zvonurile legate despre starea sa de sănătate, explicând concret ce s-a întâmplat, dar și de ce a ajuns chiar să fie internat în unitatea spitalicească.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Miraj Tzunami

Miraj Tzunami a făcut o serie de declarații, chiar de pe patul de spital, internat fiind la Spitalul Fundeni din Capitală. Fratele lui Tzancă Uraganu a explicat că problemele sale de sănătate nu sunt atât de grave precum s-a vehiculat, ci acesta a ajuns la spital din cauza oboselii, asta pentru că artist de meserie, Miraj se luptă cu multe nopți nedormite.

Citeste si: Tzancă Uraganu și Lambada, spaima vecinilor. Ce acuzații le aduce un medic stomatolog: „Am chemat poliția”

„Sunt la spital, dar nu cum scrie în presă, că știu că se exagerează. Am avut o oboseală cronică de la cât pierd și eu nopți, de 15 ani, vă dați seama. De când cânt eu, de când eram copil. Și, într-un final, am o problemă de la oboseală, o oboseală cronică, să zic mai exact. Dar nicidecum că am altceva, Doamne ferește, sau cine știe ce gândește lumea. Să stea lumea liniștită, să ledea Dumnezeu sănătate”, a declarat cântărețul, pentru un post TV.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mai mult decât atât, Miraj Tzunami a mai explicat că s-a dus la spital singur, pe picioarele sale, nu cu ajutorul ambulanței, așa cum s-a tot auzit în ultima perioadă.

La spital, artistului i s-au făcut mai multe investigații, iar pentru acest lucru a fost internat.

„Nu am ajuns de urgență la spital. M-am simțit un pic cam rău, așa, nu am chemat salvarea, nu am chemat nimic. M-am dus cu mașina mea personală, cu șoferul. Trebuiau să-mi facă niște investigații, m-au internat pentru oboseala aceasta cronică și mi-au luat analize, mi-au spus că analizele mi-au ieșit bine și în curând voi reveni pe scenă”, a adăugat el.

Artistul și-a propus să facă schimbări în viața sa

De asemenea, manelistul a precizat că va mai sta câteva zile internat în unitatea spitalicească, iar după ce va fi externat, acesta și-a propus să facă mai multe schimbări în viața sa, doar pentru a avea un stil de viață sănătos și pentru a nu mai avea probleme.

Tzancă Uraganu a făcut picnic pe capota bolidului său de lux. Cântărețul nu s-a sfiit și a mâncat salam, brânză și roșii: ''Vara-i vară, orice ar fi!''

„Mi-au spus că voi mai sta câteva zile internat în spital, în jur de trei, patru, cinci zile. Acum depinde de doctori, că au și ei pacienți. O să fac foarte multe schimbări în viața mea, vă dați seama că suntem și noi tineri acum și dacă nu ne păstrăm acum, de tineri, trebuie să ne păstrăm și la bătrânețe, ca idee”, a spus fratele lui Tzancă Uraganu.

Miraj Tzunami [Sursa foto: Instagram]