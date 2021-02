Mircea Badea a fost oprit de polițiști, din nou! Ce a pățit prezentatorul TV: ”A fost unul dintre momentele în care îmi doream să...”

In articol:

Mircea Badea se află printre vedetele care au fost oprite în trafic de Poliția Rutieră. În cadrul emisiunii pe care o moderează în fiecare seară, cunoscutul prezentator de televiziune a susținut că a fost oprit de autorități, din nou, după ora 23.00. Ulterior, polițiștii i-au cerut actele. Mai mult, Mircea Badea a mai precizat că a fost unul dintre momentele în care își dorea să fie infectat cu COVID-19.

„Mi-aș fi dorit să am în seara asta să am coronavirus. Mult coronavirus mi-aș fi dorit să am. Desigur, m-a oprit Poliția, evident. Pe mine mă opresc tot timpul pentru că, mă rog, circulând noaptea, non-stop mă opresc. Pentru că ei sunt vigilenți, organul e vigilent – îl susțin – să ne apere, nu știu, n-am înțeles exact de cine, dar ne apără”, a spus Mircea Badea.

Mircea Badea, probleme la întoarcerea în România

În urmă cu două săptămâni, Mircea Madea a

fost extrem de revoltat pe noile norme anti-COVID. Cetățenii care vin dintr-o zonă galbenă au nevoie la intrarea pe teritoriul României de un test negativ. La vremea respectivă, prezentatorul TV a declarat că dacă i se va cere să facă testul COVID-19 la îmbarcarea în avion, acesta va refuza categoric. De asemenea, realizatorul emisiunii ”În Gura Presei” este de părere că nimeni nu are dreptul să-i interzică să revină în propria țară.

„Eu nu vreau niciun test, eu sunt plecat din România și eu zic că eu am dreptul să mă întorc în România.Că aș putea să fac test pe aeroport în România, că intru în carantină, aia da. Să-mi spui că nu pot să mă urc în avionul de România, eu fiind cetățean român, dacă nu am test? Pe bune? Hai să vedem. Eu nu-mi fac niciniun test. Și sunt și cu domnul Ciuvică. O să mergem probabil în Turcia, că acolo ne primește fără probleme și stăm în Turcia și facem emisiuni din Turcia. Dacă ne trimit specialiștii și experții din România în exil pe noi cetățenii români nu-i nicio problemă, mergem în exil", a declarat Mircea Badea.