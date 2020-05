In articol:

Mircea Badea nu va mai putea fi urmărit pe rețelele de socializare, iar acest lucru ar putea să se întâmple cât de curând, conform spuselor prezentatorului TV.

Mircea Badea a vorbit în emisiunea sa despre faptul că se gândește să-și închidă pagina de Facebook.

”La mine nu mai merge bine Facebook-ul. Nu mai pot să accesez de pe aplicațiile de telefon, nu mai merge pe laptop. Pot să postez un articol din trei, prin niște artificii. E foarte posibil să renunț la contul de Facebook, în sensul în care să nu postez pe el.

Să văd unde mă reorientez, dar nu vreau să rămân neexprimat.

Citeste si: Mircea Badea îl face praf pe Mihai Bendeac, după ce a dezvăluit că a avut coronavirus: „O strategie de succes. Și eu am avut holeră și ebola. De două ori”

Am tot încercat, am făcut teste, tastam litere, postam. Lumea zicea:bă ăsta o fi nebun, a făcut atac cerebral? Încă nu. Am făcut tot felul de experimente. Nu merge, nu merge. Asta e”, a spus Mircea Badea.



Lovitură teribilă încasată de Mircea Badea

Mircea Badea a pierdut procesul cu Mălin Bot și la recursul pe care l-a făcut la Curtea de Apel București, verdictul fiind dat marți. “Cum a încasat Mircea Badea 5 Secunde al doilea KO în Justiție, la Curtea de Apel București și a pierdut în apel procesul de 250.000 de euro intentat la intimidare. Anterior a încasat un KO judiciar și la Tribunalul București, povestea asta fiind probabil povestea celui mai nesimțit proces deschis vreodată împotriva unui jurnalist de către un mercenar”, a postat Mălin Bot.

Citeste si: Ziua și conflictul pentru Mircea Badea. Tocmai fanii lui l-au enervat. „Marș de lângă mine

Mircea Badea a pierdut procesul cu Mălin Bot. Badea a fost făcut "servitor"

În noiembrie 2019, Mălin Bot a câştigat şi apelul în procesul pe care i l-a intentat Mircea Badea pentru o serie de postări pe Facebook considerate de avocaţii realizatorului TV „mincinoase şi denigratoare“, după ce a avut câştig de cauză în prima instanţă, la Tribunalul Bucureşti. Decizia nu era definitivă şi a fost atacată cu recurs. Mircea Badea l-a dat în judecată pe Mălin Bot pentru o serie de afirmaţii făcute în perioada iunie 2015-martie 2018 şi i-a cerut daune morale în valoare de 250.000 de euro. Câteva dintre afirmaţiile făcute de Bot: „Un reprezentant al trustului Intact a dat asigurări că Badea nu a păţit nimic, pentru că maimuţele sunt obişnuite să cadă de la înălţimi mari, din copaci sau de pe clădiri“.

Citeste si: Câți bani face lunar Mălin Bot? Liderul mișcării #rezist are peste 600 de sponsori care cotizează pentru a-l sprijini financiar pe jurnalistul independent

„Oligofrenul Mircea Badea ar vrea să ştie ce zic eu despre cazul Truică şi implicarea lui Dan Andronic“, „Aceeaşi instituţie care nu a fost preocupată niciodată de incitările la violenţă ale unor propagandişti ai corupţilor, cum e servitorul infractorului Voiculescu, Mircea Badea“, a mai spus Bot despre Badea. Avocaţii lui Badea au susţinut că afirmaţiile făcute de Bot sunt „mincinoase, calomniatoare, deosebit de grave şi au afectat puternic imaginea şi reputaţia reclamantului“.