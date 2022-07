„Mireasa a fugit cu fostul ei iubit și banii de dar”. Bursucu, povești speciale de la nunțile pe care le-a prezentat

In articol:

Mirii și nunțile sunt diferite în funcție de zonă, de tradiții și mai ales de persoane.

Așa se face că Adrian Cristea a trăit numeroase povești inedite la evenimentele pe care le-a prezentat. Bursucu a mers la nunți fie cu trupa de dansatori, fie în calitate de MC, iar poveștile pe care le-a strâns sunt demne de filmele de comedie.

Celebrul prezentator TV a asistat la nunți de la care mireasa a fugit cu fostul, dar și la nunți la care femeile i-au mărturisit că sunt îndrăgostite de el. Toate poveștile i le-a dezvăluit Alexandrei Ungureanu la Duet.

Bursucu, martor la mai multe situații amuzante la nunți

De la furatul miresei, la furatul cutiei cu dar, Adrian Cristea le-a văzut aproape pe toate. Prezentatorul de la Kanal D i-a mărturisit Alexandrei Ungureanu că a asistat la un moment în care mai mulți necunoscuți au venit la eveniment, au dansat o horă și apoi au furat cutia cu darul.

Citeste si: „Aveam cel puțin trei mese la care să stau într-un club” Cum petrecea Ana-Maria Barnoschi în adolescență?| EXCLUSIV

„ Am fost la o nunta unde s-a furat cutia cu darul. Ei nu au râs, io am râs, dar la cinci dimineața au venit niște băieți au dansat și ei o horă și au plecat cu tot cu cutie(...) Am mai fost la o nuntă unde s-a supărat mirele că s-a furat mireasa. S-a supărat atât de tare, în cât a plecat mirele.

Nu l-au mai găsit. S-a găsit apoi, într-o cameră de hotel care nu era a lui, undeva într-o cadă beat. Stătea în apă îmbrăcat”, a povestit Bursucu.

Bursucu și Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: „Sper să nu mor”. Vlăduța Lupău are probleme grave în sarcină înainte să nască- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bursucu, martor la o nuntă la care mireasa a fugit cu fostul iubit

Prezentatorul de la „Dimineți cu noi” a vorbit și despre o situație ce pare a fi coșmarul oricărui mire. Bursucu a prezentat o nuntă în afara Bucureștiului, acolo unde mireasa a fugit în miezul nopții cu fostul iubit, dar și cu banii de nuntă. În două ore, cât și-au dat seama mesenii că lipsește, ea era deja în avion.

Citeste si: Ce ritual are Simona Pătruleasa în fiecare dimineață, de când prezintă matinalul Știrilor Kanal D! I-a mărturisit lui Bursucu: „Nu cred că poți să îți imaginezi”

„ Am fost la o nuntă în țară s-a furat mireasa la 12:00 noapte, iar apoi s-a mai furat o dată la 02:00 și noi nu ne-am dat seama că au furat-o de tot. A venit cineva care i-a spus mirelui că o așteaptă degeaba și noi nu ne-am prins, i-am zis mirelui că e vrăjeala.

El a zis că nu, că venise să o ia fostul iubit de la nuntă și a luat-o în rochia de mireasă în mașină și în două ore, cât ne-am prins noi, ei erau deja în avion. Știi ce plângea mirele? Apoi mi-a zis ca ea a plecat și cu banii de nuntă, cu banii de sarmale”, a explicat prezentatorul TV.

Bursucu, invitat la „Duet” cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

O mireasă și-a dorit o relație cu Bursucu

Adrian Cristea și-a amintit și un moment mai puțin plăcut de la o nuntă, atunci când mireasa i-a mărturisit, cu doar câteva ore înainte de slujbă, că este îndrăgostită de el și i-a spus că nu dorește să se mai căsătorească.

„ Am avut și eu o poveste cu o mireasă care era îndrăgostită de mine. Se întâmpla acum vreo 12-13 ani. M-a sunat să o învăț dansul mirilor și să și prezint nunta. Zic ok.

Eu am văzut-o că era așa foarte amabilă și drăguță cu mine, nu a interesat-o câți bani i-am cerut, am făcut contractul, bilete de avion la Cluj. Voia să îmi ia cazare o săptămână să o învăț dansul mirilor.

Am ajuns acolo, m-a luat de la aeroport, mi-a arătat unde e cazarea și mă suna în continuu dacă am nevoie de ceva. După două zile m-a chemat la cumnata ei la masă. Ginerele la fel, un băiat foarte drăguț.(...) În ziua nunții, în camera de hotel, ea îmbrăcată în mireasă vine în fața mea și îmi spune: eu nu mă mărit cu asta! Eu te vreau pe tine”, a dezvăluit Adrian Cristea.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!