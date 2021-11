Mirela Retegan de la "Gașca Zurli" are o fiică de 19 ani cu un artist care făcea furori în anii 2000. S-au despărțit în urmă cu 15 ani, dar au ajuns să colaboreze. Detalii neștute despre "Tanti Prezentatoarea"

In articol:

Mirela Retegan, "Tanti Prezentatoarea" din Gașca Zurli, este iubită de toți copiii. Ca mamă, Mirela Retegan a simțit nevoile unui copil, dar și ale unui părinte și așa a luat naștere proiectul.

Mirela Retegan, de la reporter la fenomenul "Gașca Zurli"

De fapt fiica sa Maya a inspirat-o să creeze fenomenul Zurli. Pe pagina de socializare, "Tanti Prezentatoarea" primește frecvent întrebări de la părinți despre copii, despre educație, dar și curiozități din viața ei. Chiar dacă ar putea fi o întrebare intimă, Mirela Retegan i-a răspuns unei fane, curioasă să afle cine este tatăl fiicei sale.

Gașca Zurli [Sursa foto: Facebook]

Nu există copil din România care să nu o iubească. Nu există părinte care să nu o aibă drept model. Mirela Retegan a pus bazele proiectului "Gașca Zurli" în urmă cu 15 ani și de atunci aduce bucurie în inimile milioanelor de copii.

Puțini știu că înainte de "Gașca Zurli" Mirela Retegan a fost reporter. A lucrat pentru o cunoscută televiziune din România și este unul dintre puținii jurnaliști care au urmat cursurile BBC. Deși iubea meseria, a decis să renunțe.

"M-a atras foarte tare ideea de a descoperi oameni. Am început la radio, după care am facut primele cursuri BBC și am început să fiu atrasă și să îmi doresc să fac jurnalism.

Am simțit că era important ce fac atunci. Așa am ajuns să lucrez și la Pro tv, am făcut știri până în 2033.

În 2003 am avut o experiență mai puțin plăcută cu niște politicieni locali și am refuzat să le fac jocul unor oameni care conduceau destinele județului.

Și am trecut chiar prin amenințări cu moartea. Aveam un copil de un an jumătate și mi-am dat seama că nu vreau să sfârșesc așa. Am ales să fac altceva care să conteze la fel de mult și să nu-mi pună viața în pericol.", a povestit Mirela Retegan la Digi24.

Gașca Zurli nu a apărut peste noapte. S-a muncit mult și mereu s-a axat pe educația copiilor prin joacă. Având un copil, Mirela a știut care sunt nevoile acestuia, dar și ale sale ca părinte. Toate cântecele interpretate de Gașca Zurli sunt scrise de ea. Foarte puțini știu, însă, că fostul ei soț are o contribuție în ceea ce privește proiectul Gașca Zurli.

Cine este fostul soț al Mirelei Retegan și cum colaborează

Mirela Retegan a povestit adesea că primește mii de mesaje de la părinți în care îi cer sfaturi sau îi adresează întrebări. Conștientă cât este de apreciată de copii și părinți, Mirela le răspunde cu amabilitate. Pe pagina sa de socializare a primit o întrebare de la o fană legată de tatăl fiicei sale și de ce nu vorbește despre el. Mirela Retegan nu a lăsat-o fără răspuns.

Răspunsul Mirelei Retegan pentru o fană [Sursa foto: Facebook]

"În cartea "Pledoarie pentru mami și tati" găsești tot ce vrei. Am muncit amândoi să rămânem în aceeași echipă- de părinți buni în viața copilului nostru, chiar dacă ne-am despărțit când ea avea 4 ani. El a compus muzica pentru toate cântecele Zurli și este prezent în viața noastră. După majoratul Mayei, eu nu m-am mai implicat și ei construiesc singuri relația. Iar noi ne amuzăm pe seama greșelilor din tinerețe.", a răspuns Mirela Retegan.

Fostul soț al Mirelei Retegan și fiica lor, Maya [Sursa foto: Facebook]

Sunt mulți cei care nu știu că Mirela Retegan a avut o relație cu un artist care făcea furori în anii 2000. Este vorba de Cornel Sorian de la trupa Stigma. Formația, alcătuită din Cornel Sorian și Emanuel Mirea, s-a format în anul 1998, însă în 2002 aceștia au dezvoltat proiecte diferite. Cornel s-a stabilit în Anglia unde s-a ocupat în continuare de marea sa pasiune, muzica. Chiar dacă s-au despărțit când fetița lor avea 4 ani, cei doi au avut mereu o relație bună și chiar colaborează, pentru că el se ocupă de muzica din "Gașca Zurli".