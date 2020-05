In articol:

Gașca Zurli este, cu siguranța, unul dintre cele mai de succes proiecte pentru copii la ora actuală, un adevărat fenomen în lumea celor mici. Iar personajele Fetița Zurli, Vrajimăturica, Tanti prezentatoarea sunt adorate de cei mici, dar și de cei mari deopotrivă.

Dacă Mirela Retegan este creatoarea fenomenului, ea este și cea care face textele celor mai multe povești, dar și cea care a creat personajele. Mulți sunt cei care au aflat între timp că adevărata Fetiță Zurli nu este actrița Vero Caliman, care-i dă viața magistral, ci Maya Sorian, fiica Mirelei Retegan.

Deși a trecut vremea în care Maya se juca și dansa și ea pe ritmurile celor de la Gașca Zurli, ea a fost și este cea care inspiră poveștile Mirelei Retegan.

Ea e adevărata Fetița Zurli și pentru ea au fost create poveștile din Gașca Zurli

Mirela Retegan a povestit că totul a pornit de la cântecele şi jocurile create pentru fetiţa ei, Maya, pe când aceasta era micuţă. Acum, Maya, adevărata ”fetiţă Zurli” are 19 ani, vrea să devină actriţă şi, de ceva timp s-a mutat la Londra, unde studiază.

În timpul pandemiei de coronavirus, Mirela Retegan s-a autoizolat in casa cu fiica ei, revenită în România de la studii, de la Londra.

”M-am liniștit! Doamne, ce emoții am avut! Copilul meu e acasă. Vă multumim pentru toate gândurile bune. Va mărturisesc, am avut in aeroport cea mai lungă îmbrățișare din ultima vreme. Urmează doua săptămâni de #viațaînizolare. Vă trimitem gânduri bune și va rugam sa aveți grija de voi și de cei pe care ii iubiți. Nu exista ceva mai liniștitor decât să ai copilul lângă tine! Pentru cei care nu înțeleg de ce ne-am autoizolat: Maya vine din Londra - o țara care prezintă o rată mare de risc. Toți oamenii care vin din tari care au peste 500 de bolnavi, trebuie, conform normelor stării de urgentă, sa se izoleze 15 zile. Ar fi trebuit ca ea sa stea închisă in camera ei și sa nu interacționăm deloc, pentru ca eu sa pot sa ma mai intalnesc cu alți oameni. Așa ca am preferat sa aibă la dispoziție toată casa, curtea și pe mine, la pachet” ”, spunea Mirela Retegan în momentul în care a intrat în izolarea, care de fapt a ținut trei săptămâni.

Povestea creată de Mirela Retegan după ce a stat izolată trei săptămâni cu Fetița Zurli

În acea perioadă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya Sorian au stat doar ele două într-o casă, iar la final, cea cunoscută ca tanti prezentatorea a scris pe blogul ei, o poveste despre cele trei săptămâni de izolare.

După ce a citit ce a scris mama ei, Maya a a postat doar un mesaj simplu, care spune însă adevărul despre poveștile create pentru Gașca Zurli: ”Mirela Retegan - asta e o declaratie publica de iubire ca sa stie toata lumea ca ce scrii tu nu e fictiune - Maya”