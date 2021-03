Mirela Vaida, atacată cu pietre, în direct, de o femeie dezbracată! Imagini șocante au apărut la televizor

In articol:

Mirela Vaida a fost atacată în direct de o femeie dezbrăcată. O persoană necunoscută a intrat complet goală în platoul de televiziune, în direct, și a atacat-o pe prezentatoare.

Înarmată cu o piatră mare, femeia a intrat în fugă în platou. În momentul în care moderaotarea emisiunii, Mirela Vaida, a văzut-o, s-a ridicat de pe scaun și a început să fugă în direcția opusă.

În același moment, femeia a aruncat cu piatra spre capul ei. Din fericire, nu a nimerit-o și o eventuală tragedie a fost evitată.

Mai multe persoane din staff au intrat de urgență în platoul de televiziune pentru a o imobiliza pe femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida.

Citeste si: Coronavirus si stafilococ auriu: bicarbonatul de sodiu functioneaza ca un dezinfectant?- bzi.ro

Mirela Vaida, prima reacție după ce a fost atacată în direct

„Ne-am intors in direct. Sunt in stare de soc, fac eforturi mari sa imi revin. Am fost atacata fix in momentul in care am intrat in direct. dupa cum vedeti avem platoul spart. Nu stim cine este doamna, a intrat dezbracata fix in momentul in care eu am iesit pe porti, deci a facut firul acestui atac foarte bine și tip „sa imi dai banii”. M-am interesat si colegii nu stiu cine este aceasă doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu sa pot sa ma calmez și sunt in soc realmete. Imi este frica pentru viata mea.

Citeste si: Imagini compromițătoare cu Mirela Vaida din tinerețe! Prezentatoarea vrea ștearsă această poză

Citeste si: Doi bătrâni din Botoșani trăiesc în condiții inimaginabile și nimeni nu-i ajută: „Mi s-a rupt sufletul să văd la ei atâta neputinţă”

Citeste si: Mirela Vaida a clacat! Prezentatoarea TV, în lacrimi în timpul emisiunii: ”Un moment extrem de greu pentru mine”

Am fost amenințată de Magdalena Serban, criminala de la metrou, care mă amenintă cu moartea. Am inteles că este in inchisoare inca”, a spus Mirela Vaida în direct, după atacul socant.