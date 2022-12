Mirela Vaida, emoționată până la lacrimi de reușita fiicei sale. Prezentatoare TV se simte cea mai mândră mămică

In articol:

Mirela Vaida are din plin cu ce se mândri. Pe lângă faptul că are o carieră înfloritoare, prezentatoarea TV are trei copii minunați care îi oferă motive de bucurie în orice moment. Reușitele celor mici îi oferă multă satisfacție de fiecare dată și nu poate decât să se mândrească din plin pe rețelele de socializare.

Recent, artista a scris un mesaj emoționant despre fiica sa, dar și despre părinții care se străduiesc din răsputeri să le ofere micuților lor tot ceea ce este mai bun, numeroase alternative prin care își pot dezvolta abilitățile.

Mirela Vaida a avut parte de un moment extrem de emoționant în momentul în care și-a văzut fiica pe scenă, cântând la pian, marea sa pasiune. Emoționată peste măsură, prezentatoarea TV a împărtășit cu fanii din mediul online unul dintre multele motive pentru care este mândră de copiii ei. După multe ore de muncă și lecții, micuța Carla a avut ocazia să cânte la pian în fața unei săli întregi de părinți și copii. Mirela Vaida a fost nelipsită de la un astfel de eveniment atât de important pentru ea ca mamă.

Mirela Vaida, mesaj emoționant pentru fiica ei

Fericită de reușita fiicei sale, Mirela Vaida a scris un mesaj special pe rețelele de socializare, acolo unde a menționat că se simte împlinită ca mamă și că felicită părinții care își fac tot

posibilul ca cei mici să beneficieze de cât mai multe oportunități.

Mirela Vaida a lăsat să se înțeleagă că fiecare efort depus de părinți merită din plin atunci când vine vorba de copii, chiar dacă sunt nevoiți să facă anumite sacrificii.

„Acel «punct» mic, rosu, extrem de emoționat in fata unei săli pline de părinți si copii cu inima in gat, este fetita mea, Carla, care m-a făcut din nou mandra sa fiu mămica ei! ❤️❤️ Felicitări tuturor părinților care aleg să investească in copiii lor, care aleargă de la scoala la activitățile extracurriculare, care așteaptă cu orele in mașină in fata cluburilor de sport sau de arte, care vin la spectacole cu copiii mici, in cărucioare, pentru a-i învăța de mici sa-si sprijine frații mai mari la astfel de recitaluri! Am trăit o zi plina de emoții si satisfacții! Sărbători fericite tuturor! 🙏❤️”, a scris Mirela Vaida în mediul online.