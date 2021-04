Mirela Vaida, noi detalii despre momentul în care a fost atacată: ”A fost înainte de accidentul ăla...”

In articol:

Mirela Vaida, una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune, a fost atacată recent în direct, în platoul emisiunii pe care o prezintă! Artista a trecut prin clipe îngrozitoare după ce o femeie, complet dezbrăcată, a dat buzna în platoul de televiziune și a atacat-o cu un bolovan pe moderatoare.

Ulterior, a reieșit la iveală faptul că femeia, care a agresat-o, pe celebra prezentatoare TV, Mirela Vaida, a acționat cu discernământ, așa cum arată rezultatul expertizei psihiatrice. Agresoarea a fost supusă unei expertize psihiatrice, în urma incidentului tulburător.

Agresoarea Mirelei Vaida a strigat de multe ori că o va omorî pe prezentatoarea TV dacă nu îi dă înapoi o sumă de bani. Ulterior, a ieșit la iveală faptul că femeia o avea ca țintă pe Simona Gherghe, fosta prezentatoare a aceleiași emisiuni.

" Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV, imediat după incident.

Mirela Vaida

Mirela Vaida, noi dezvăluiri deste atac

Mirela Vaida a fost invitată în emisiunea lui Pepe, acolo unde i-au încântat pe internauți cu muzică și voie bună. Vedeta de televiziune nu a dorit să mai comenteze mult pe acest subiect. ”Exact, Pepe sunt aici, ca să vezi. Auzi, dar s-a nimerit, că a fost înainte de accidentul ăla…așa s-a nimerit, dă-l încolo, gata!”, a spus Mirela Vaida, după ce Pepe a vorbit despre o gală a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, care, din fericire, a fost filmată înainte de incidentul cutremurător.

Mirela Vaida și Pepe