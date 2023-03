Miruna și Cosmin au divorțat oficial! Anunțul făcut de tânără pe internet

In articol:

Vestea că Miruna și Cosmin divorțează a luat prin surprindere o țară întreagă, mai ales că atunci când făceau partea din show-ul matrimonial al Simonei Gherghe, cei doi au format unul dintre cele mai iubite cupluri, ajungând chiar să pună mâna și pe marele premiu și să se căsătorească la finalul emisiunii.

Totuși, la o lună de la căsătorie au anunțat că divorțează, iar fanii lor au sperat că împăcarea se va produce mai devreme sau mai târziu între ei, însă separarea a fost una definitivă, iar recent, Miruna și Cosmin au divorțat oficial, anunț făcut chiar de tânără pe rețelele de socializare.

Citește și: „Vei iubi cel mai mult din viața ta” Miruna și Luță și-au spus adio definitiv? Mesajul suspect a apărut chiar înainte ca tânăra și Cosmin să semneze actele de divorț

„Domnișoara Gheorghe a revenit de azi.”, a transmis Miruna pe contul ei personal de Instagram.

Citeste si: Răzvan Miheț a dat-o deja uitării pe Oana Matache? Ce a făcut la scurt timp după separarea de fosta soție- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Cosmin este implicat într-o nouă relație

După ce au anunțat că divorțează, Miruna a recunoscut că gândul îi este tot la Luță și că are sentimente puternice pentru acesta, motiv pentru care a simțit că locul ei nu este alături de Cosmin.

Ei bine, însă, Cosmin a acceptat întreaga situație, așa că la rândul său, tânărul și-a refăcut viața alături de o altă femeie, o tânără pe nume Andreea, cu care pare că se înțelege foarte bine, petrecând mult timp împreună.

Sincer din fire, fostul soț al Mirunei chiar a făcut o serie de declarații despre noua relație, dezvăluind că este una frumoasă.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă noua iubită a lui Cosmin, Andreea! Tânăra are doar 22 de ani și este de o frumusețe răpitoare

Citeste si: „Atâtea femei dezgolite, desfrânate.” Cătălin Cazacu, reacție dură pe internet, după despărțirea de Ramona Olaru! Până acum nu a spus nimic! Ce s-a întâmplat cu prezentatorul TV- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare vineri, 10 martie 2023. Ce apare în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: „Nu există scuză pentru așa ceva!” Ce a apărut pe pagina de Instagram a lui Răzvan Miheț după filmarea în care Radu Siffredi îi vorbește urât unuia dintre copiii săi- radioimpuls.ro

„Știe toată lumea, pentru că eu am vrut să știe, nu mă feresc de nimeni. E o relație foarte frumoasă. Bine... toate relațiile sunt frumoase la început. Este o fată super dulce, care are foarte multe calități și momentan ne înțelegem foarte bine. Mi-a scris pe Instagram acum vreo 3-4 săptămâni, să nu greșesc, am vorbit o perioadă de câteva zile și ne-am văzut. Am mers la o cafea și după ne-am cunoscut mai bine. Relația e caldă. Sincer, chiar sunt vindecat, asta vorbeam și cu noua mea iubită.

I-am spus să nu ai impresia că eu acum am intrat într-o relație cu tine ca tu să fii un pansament pentru mine, pentru că nu-mi doresc asta. Nu-mi doresc să-mi bat joc de nimeni, să mă folosesc de cineva ca să trec eu peste o poveste de-a mea, nu. Nu este așa, am trecut peste și momentan chiar sunt foarte bine. Dacă nu era ceva serios nu mă afișam să vadă lumea că am relație și poate la scurt timp să mă despart.”, a spus Cosmin în urmă cu ceva timp.

Cosmin și noua iubită, Andreea [Sursa foto: Instagram]