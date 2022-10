Misha, cu fața umflată pe internet: „Poți rămâne desfigurată”. Multe femei fac această greșeală când merg la plajă

In articol:

Toată lumea o cunoaște pe Misha, cântăreață de succes și fosta soție a lui Connect-R. Iată însă că, recent, aceasta a apărut pe Instagram iar chipul ei era aproape de nerecunoscut.

Trăsăturile finuțe cu care s-a făcut remarcată dispăruseră aproape în totalitate din cauza faptului că fața ei s-a umflat semnificativ.

Artista a mărturisit și ce s-a întâmplat cu chipul ei.

Fosta soție a lui Connect-R a avut parte de o experiență foarte neplăcută. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: ”Nu v-ați despărțit voi doi, ci egourile voastre” Connect-R, mesaj neașteptat despre divorț, după mulți ani de la separarea de Misha. Artistul face destăinuiri de suflet: „N-am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată”

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Mangerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

„Nu e de râs sincer, dar câteva zile am arătat horror”

Din ce în ce mai multe vedete autohtone aleg să se relaxeze pe meleaguri străine. Plajele exotice din destinații luxoase le fac acestora cu ochiul mult mai mult decât litoralul din țara noastră așa că, cum prind câteva zile libere, pleacă din țară.

A fost și cazul Mishei, care a profitat de faptul că a reușit să își organizeze proiectele în așa fel încât să poată pleca într-o binemeritată vacanță. În ceea ce privește destinația, aceasta a optat pentru o locație luxoasă, care nu este pentru orice buzunar, și anume Maldive.

Chiar dacă escapada de peste hotare se anunța una plină de distracție și de clipe relaxante, iată că artista a avut parte de o surpriză mai mult decât neplăcută.

După ce a stat la câteva zile la plajă, tânăra artistă s-a ales cu o iritație mare pe față. Chipul i s-a umflat și s-a înroșit considerabil, așa că Misha a trebuit să ia măsuri.

Chiar dacă este o pățanie pe care multe persoane ar fi ales să o păstreze personală, artista a fost sinceră și a ales să le arate urmăritorilor săi ce se poate întâmpla dacă se expun foarte mult la soarele arzător.

„Postare nouă despre cum poți rămâne desfigurată de la o insolație. Nu e de râs sincer, dar câteva zile am arătat horror. În poza asta am încercat toate filtrele posibile ca să nu se vadă cât de umflată eram la față. Swipe să vedeți cum am arătat după o insolație/ alergie la soare. M-am dat doar pe corp cu protecție, pe față efectiv am uitat. Așa am arătat jumătate din vacanța din Maldive. Așa că… dacă vi se pare că arăt dubios în pozele din vacanța asta, ăsta e motivul”, a scris Misha pe pagina ei de Instagram.

Citeste si: Connect-R a refuzat orice colaborarea cu Edward Sanda: ”I-am trimis trei sau patru piese”. Care este motivul artistului