”Nu v-ați despărțit voi doi, ci egourile voastre” Connect-R, mesaj neașteptat despre divorț, după mulți ani de la separarea de Misha. Artistul face destăinuiri de suflet: „N-am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată”

Connect-R și Misha au format cândva unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale lumii mondene. Cei doi s-au căsătorit în anul 2013, dar, surprinzător, în mare secret, în 2018 aveau să divorțeze.

Cei doi artiști au împreună o fetiță și, spre uimirea tuturor, încă locuiesc sub același acoperiș, pe motiv că așa au simțit că le va fi mai bine.

Connect-R, mesaj neașteptat despre divorț, după mulți ani de la separarea de Misha [Sursa foto: Facebook]

Connect-R: ”Misha este o femeie impecabilă”

Acum, continuă să fie părinți, prieteni și colegi de casă, preferând să păstreze discreția în ceea ce privește viața lor personală, așa cum au făcut-o dintotdeauna.

Doar că, odată cu lansarea ultimei sale piese, intitulată „Acasă”, ce are ca temă separarea a doi soți ce au un copil, s-au născut multe intrigi.

Mai ales că, în descrierea piesei, concurentul show-ului de transformări a vorbit pe îndelete despre ceea ce înseamnă procesul de a divorța între doi oameni care au devenit și părinți.

Connect-R este de părere că trebuie să se ajungă la divorț doar în momentul în care cei doi parteneri au încercat totul, dar chiar și așa, nu mai pot face nimic pentru a îndrepta lucrurile.

Însă, mai presus de procesul de a te rupe de persoana de lângă, în divorț, este important să știi să manageriezi lucrurile astfel încât copilul să nu aibă de suferit și niciunul dintre părinți să nu își răcească relația cu acesta.

Trecut și el printr-o asemenea situație, cântărețul spune că acum a învățat ce înseamnă familia, dar și ce înseamnă divorțul. Astfel că-și dorește că niciun copil să nu fie victima orgoliilor părinților ajunși în pragul separării, căci, mai presus de orice, ”acasă” este cel mai important termen dintr-o familie.

”Dacă mai poți schimbă ceva în căsnicia ta o poți face chiar acum! Dacă ai încercat tot, încearcă să nu divorțezi și de copil! El vede diferit lucrurile! Acasă, nu e un cămin, nici clădire, nici bucurie, nici extaz! Acasă înseamnă pace, înseamnă o conștiința împăcată! Ești soț, soție, ești părinte, ești copil, dar mai presus de toate ești Dragoste, iar copilul tău are nevoie de ea! De despărțit nu v-ați despărțit voi doi, ci egourile voastre! Nu fi un ego și față de copilul tău! Pavel: 13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea”, a scris Connect-R pe rețelele de socializare.

După această mărturisire, fanii cântărețului s-au întrebat dacă nu cumva Connect-R și-a pus sentimentele și gândurile în versuri, etalându-și astfel propria poveste.

Iar în fața unor astfel de mesaje, fostul soț al Mishei a luat atitudine și a ținut să facă lumină în acest caz. Vedeta spune că doar a interpretat anumite roluri și că povestea piesei nu îl descrie în totalitate pe el și nici povestea căsniciei eșuate pe care a avut-o.

Mai mult decât atât, el a ținut să vorbească și despre femeia care l-a făcut tată și a precizat că nu există nimeni ca Misha. Pentru el, blondina este o mamă și o soție de nota zece, pe care nu a meritat-o nici măcar o clipă, recunoaște el.

”Personal vă spun că nu are nicio legătură cu Misha, o mamă desăvârșită și o soție incredibilă, pe care, uite, recunosc, nu am meritat-o și nici nu o s-o merit vreodată. Este o femeie impecabilă. Este doar transpunerea mea în toate situațiile în care o familie se poate despărți, transpunerea în pielea personajelor, nu mă privește pe mine sută la sută”, a mai spus artistul.