Misha, mai sinceră ca niciodată! Fosta soție a lui Connect-R a recunoscut ce o face să se lupte cu kilogramele în plus: „Am impresia că așa mă calmez”

In articol:

Misha este una dintre cele mai frumoase și apreciate femei din showbiz-ul românesc, având în vedere fizicul perfect, pe care îl are la vârsta de 32 de ani.

Deși în ultima perioadă a stat mai ferită de lumina reflectoarelor, iată că acum a făcut dezvăluiri inedite. Fosta soție a lui Connect-R a mărturisit care este cea mai mare plăcere vinovată pe care și-o face din când în când.

Citește și: „Am multe de oferit” Connect-R se gândește să se reprofileze, după ce a anunțat că se retrage din muzică! Artistul a dezvăluit spre ce domeniu și-ar dori să se orienteze

Cea mai mare plăcere vinovată a Mishei: „Am perioade”

Misha este de departe una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Pe lângă talentul muzical de care a dat dovadă, artista se poate lăuda și cu o naturalețe aparte. Chiar dacă în ultima perioadă aparițiile sale au fost mai rare, acum a făcut mărturisiri inedite despre aspecte importante din viața sa.

Ei bine, cântăreața a oferit un interviu recent, prin care a spus cu sinceritate ce plăcere vinovată își face la un anumit interval de timp.

Deși mulți oameni nu ar crede acest lucru, având în vedere fizicul ei perfect, Mishei îi place foarte mult să mănânce.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Polițist în uniformă, filmat când sărută o femeie și apoi se urcă alături de ea pe bancheta din spate a mașinii. VIDEO- stirileprotv.ro

„Plăcerea mea vinovată este mâncarea! În ultimele două luni cred că am pus două kilograme pe mine, mănânc orice, am perioade când aș devora frigiderul și apoi mă satur de tot și câteva săptămâni nu mai am pofte nesănătoase”, a mărturisit Misha, pentru click.ro.

Misha [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „Doamne ferește” Misha, apariție de senzație, pe jumătate goală! Fosta soție a lui Connect-R a fost aspru criticată pentru felul în care s-a afișat

Mărturisirile inedite făcute de blondină: „Am impresia că așa mă calmez”

Pe lângă plăcerea vinovată de a mânca, Misha mai are un obicei, pe care cu siguranță multe femei îl adoră. Este vorba despre cumpărăturile pe care artista le face atunci când este stresată. Aceasta a mărturisit că mai are perioade în care face excese, având impresia că așa se calmează, căci stresul dispare ca prin minune.

Citeste si: „Minune de fetiță!” Armin Nicoară a dat vestea cea mare! Fanii artistului au așteptat acest moment cu nerăbdare- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 septembrie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Trei dintre membrii formației Șuie Paparude, transportați la spital în urma unui accident rutier- radioimpuls.ro

„Am perioade când mai fac excese. Știi când cheltui mulți bani pe haine? Când sunt stresată! Am impresia că așa mă calmez și încep și fac cumpărături. Slavă Domnului că iau lucruri de care chiar am nevoie. Nu cumpăr lucruri doar de dragul de a lua și să nu port!”, a mai spus fosta soție a lui Connect-R, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Misha și Connect-R au divorțat după câțiva ani de mariaj, iar din povestea lor de dragoste a rezultat o fetiță. Maya are acum 9 ani și este elevă la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”. Ei bine, din lipsa timpului, blondina nu a apucat să meargă încă la cumpărăturile necesare micuței, care va începe clasa a treia.

„Din lipsă de timp, cumpărăturile pentru școală se pare că rămân pe ultima sută de metri, știu că o să fie cam aglomerație dar…Maya este foarte conștiincioasă, face pian, o mai ajut din când în când, mă bucur că îi place…”, a mai spus cântăreața.

Misha și fiica ei, Maya [Sursa foto: Instagram]