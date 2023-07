„Am multe de oferit” Connect-R se gândește să se reprofileze, după ce a anunțat că se retrage din muzică! Artistul a dezvăluit spre ce domeniu și-ar dori să se orienteze

In articol:

Connect-R a împlinit recent vârsta de 41 de ani și a sărbătorit pe scenă, într-un concert de zile mari. Cântărețul are o carieră de succes și este unul dintre cei mai apreciați artiști din țară noastră, însă și-a luat toți fanii prin surprindere atunci când a anunțat că vrea să se retragă din industria muzicală.

Vedeta a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că va mai activa în domeniu aproximativ doi ani, apoi va renunța de tot la viața de cântăreț.

Ce va face Connect-R după ce se va retrage din muzică

Deși este ascultat și prețuit de foarte multi oameni, Connect-R a luat o decizie fermă, aceea de a-și încheia cariera muzicală. Artistul a dezvăluit că are deja planuri pentru viitor și se gândește serios să se orienteze către un alt domeniu, acela al picturii. Celebrul cântăreț consideră că are multe de arătat și are câteva picturi proprii, pe care nu le-a arătat încă în public. Connect-R este foarte pasionat de artă și speră ca, în viitor, să își expună tablourile.

“Da. (n.r. încă se gândește la retragere) Nu de la burn out-uri, ci de la faptul că viața nu înseamnă doar muzică. Poate o să pictez, poate o să scriu. Da. (n.r. este talentat la pictat) Am făcute lucrări, dar nu le am expuse. Da, da. (n.r. sunt ținute în casă).(...) “Eu iubesc arta, scriu. Arta nu înseamnă doar muzică. Normal că așa m-am făcut cunoscut, dar am multe de oferit. Vreau să fac și altceva! Oricât de obositor ar fi, nu muncim pe șantier, hai să fim serioși! (n.r. domeniul muzical)”, a declarat Connect-R pentru Ego.ro.

Celebrul artist a devenit tătic în urmă cu 9 ani și are o fetiță împreună cu Misha, fosta lui soție. Connect-R se bucură de timpul petrecut alături de fetița lui, Maya și a declarat că cei doi pictează împreună, căci fiica sa i-a moștenit talentul.

„Da, normal. (n.r. a pictat cu fiica lui) Eu așa zic, da! (n.r. că o să vedem lucrări expuse în curând)”, a mai povestit Connect-R.

Connect-R și fetița sa, Maya [Sursa foto: Instagram]