Misty, soția și mama copilului lui Keo, a vorbit despre circumstanțele în care a început povestea de iubire dintre ea și Keo. Aceasta a povestit și cine a făcut primul pas.

Dacă la momentul respectiv toți se întrebau cine a făcut primul pas în relația care durează și în ziua de azi și din care a rezultat și un copil frumos, ei bine, Misty a spus că în momentul în care l-a cunoscut pe Keo, aceasta era fana lui și îl plăcea ca artist. Mai apoi, el a făcut primul pas spre a o cuceri.

”Eram puştoaică, aveam 17 ani, spre 18, la vremea aceea şi jucam într-un serial pentru un post de televiziune. Am fost invitată la o emisiune şi acolo era şi Keo, care cânta. Mai mult, pot să spun că a făcut primul pas, eu n-aş fi îndrăznit.

La un moment dat l-a trimis pe toboşarul lui de la vremea aceea să-mi ceară numărul lui de telefon. Îl ştiam pe Keo, eram fană! Toată lumea îl ştia pe bărbatul misterios venit de la Geneva, eram îndrăgostită.

Am ieşit, am luat masa în oraş şi aşa a început povestea. Cel mai mult m-a atras telentul lui muzical şi pasiunea lui pentru muzică. Este singurul artist care are un univers al lui şi numai al lui, propriu şi aparte”, a dezvăluit Misty pentru un post de televiziune.