Misty, adevărul despre sarcină

Vedeta a deslușit misterul legat de ultima fotografie postată pe contul de Instagram. Artista susține că la momentul actual nu este însărcinată, dar că în viitorul apropiat și-ar dori un al doilea copil. În plus, Misty a spus de ce mâna Aryiei, fetița celor doi artiști, se afla pe abdomenul ei.

”Nu sunt insarcinata! 😞 Not yet, cel putin! 🙂 Doamne ajuta, intr-un viitor apropiat! “The best is yet to come” m-am referit la faptul ca Arya creste si pe zi ce trece ne surprinde si ne bucura din ce in ce mai mult! Iar manuta ei apare in cadru pentru ca “gramada cerea varf” 😅 Va pup si multumesc tururor!”, a declarat Misty.

Keo și Misty despre mutarea în casa noua

Keo și Misty au luat decizia de a se muta în noua casă fix cu trei săptămâni înainte de începerea pandemiei de coronavirus. Cei doi îndrăgostiți se simt foarte bine împreună și petrec mult timp alături de cea mică.

“Nu știu dacă ne-a priit perioada de izolare, dar am încercat să trecem peste chestia asta cât mai bine, cât mai frumos. A fost frumos că am petrecut mult timp în familie și cu cea mică.”, declara Keo în urmă cu ceva timp.