Misty, pe numele său real Alexandra Pavel, a fost recent la o clinică de înfrumusețare din Capitală! Iubita lui Keo a început să frecventeze astfel de clinici, participă la evenimente mondene și se pregătește să se relanseze în muzică după o pauză de aproximativ 3 ani.

Reporter: Alexandra, te-ai schimbat enorm de când ai devenit mămică. Și nu doar "pe interior" cum mi-ai spus, ci și fizic. Ai renunțat la blond. Ai părul natural? Ți s-a regenerat, ți-a căzut? De ce ai renunțat la nuanța care te-a consacrat?

Așa este, m-am schimbat enorm din multe puncte de vedere. Dar așa este și firesc! Sunt un alt om, chiar și fizic... iar sufletește, nu mai spun! Un copil în viața ta, aduce la suprafață tot ce este mai bun și mai pur în tine! Cât despre schimbarea fizică... pentru mine a fost oarecum una inevitabilă, dar foarte asumată! Am renunțat la multe lucruri care îmi “mâncau” mult timp, inclusiv mersul la salon. Petreceam 5,6 ore în salon pentru un păr blond. Cine e blondă… știe despre ce vorbesc! Nu mi-am mai permis acest lux (zâmbește – n.r.) Am lipsit de lângă Arya, doar atunci când am avut examene la facultate și nu aveam încotro. Așa că da, acum am părul natural și foarte sănătos! Am fost blondă mulți ani și oricât de “fitză” e salonul, oricât de revoluționare sunt produsele, oricât de profi și experimentat hairstylistul care te face, când faci blond peste blond ani la rând, tot se deterioarează părul. Am luat o pauză forțată ca să zic așa, dar a fost și binevenită. Părul mi s-a regenerat complet. Însă, tot la blond am să revin într-un viitor apropiat!

Misty - interviu exclusiv: "Sunt la fel de suplă că înainte de sarcină, niciun kilogram în plus sau în minus"

Alexandra Pavel (Misty): Mi-a căzut mult păr, la scurt timp după naștere... cred că a durat vreo săptămână așa. Am plâns și m-am speriat destul de tare pentru că nu îmi căzuse niciodată părul și dintr-odată pierdeam foarte mult... din fericire, a trecut foarte repede acest episod și nu am apucat să o iau razna. Dar am citit că se întâmplă frecvent astfel de cazuri și sunt aparent normale. Părul se regenerează rapid în timpul sarcinii ca apoi să pierzi un sfert după naștere. Unele mămici, norocoase, nu pierd păr deloc. Dar da, cam așa stă treaba!

Reporter: Ai și o siluetă de vis. Ești foarte slabă. Ai mai fost atât de suplă vreodată? Cum ai reușit să slăbești atât? Ce alimentație ai? Sport faci?

Alexandra Pavel (Misty): Mulțumesc! Nu știu cât de invidiat este silueta mea, important este că mă simt extraordinar. Sunt la fel de suplă că înainte de sarcină, niciun kilogram în plus sau în minus... și am mâncat și mănânc mult pentru că sunt o gurmandă. Parcă înainte de sarcină mai acumulăm câteva kilograme dacă întreceam puțin măsură și nu eram puțin atentă cu ce și cât mâncăm. Acum cred că s-a schimbat complet metabolismul, arderile sunt mult mai rapide. La sală nu am mers, la saloane de remodelare corporală nu... singurul sport este alergatul după Arya care este un copil extrem de activ. Fiica mea este antrenorul meu personal care mă menține mereu în formă! (râde – n.r.)

Misty - interviu exclusiv: "Nu am nicio operație estetică!"

Reporter: Operații estetice ai? Ce părere ai despre ele?

Alexandra Pavel (Misty): Nu am nicio operație estetică, dar nu sunt împotriva acestora atât timp cât sunt făcute cu o limită, nimic exagerat, cât mai natural. Mi-am dorit foarte mult timp să apelez la otoplastie, însă nu am făcut niciodată pasul acesta. Nu am fost niciodată mulțumită de urechile mele ușor clăpăuge, dar m-am lăsat influențată de cei apropiați care mi-au tot repetat că este un defect doar în mintea și imaginația mea. Am format un complex pentru că îmi amintesc în copilărie cum alți copii făceau glume pe seama urechilor mele. Ca adult nu mi-a mai păsat, dar îmi dau seama că evit anumite coafuri care de fapt îmi plac tocmai pentru că mi se pare că mi-ar evidenția urechile. Toți îmi spun că e absurd, poate că au dreptate, dar e un lucru acolo în sufletul meu care mă deranjează. Apoi, după o sarcină, după naștere, după alăptat, sânii se schimbă cel mai mult. Momentan nu am un complex în ceea ce privește decolteul și nu știu dacă voi avea curajul să apelez la o intervenție vreodată, însă nu zic “Nu”. Cert este că încurajez acest lucru atât timp cât rămâne în limita decenței și bunului simț. Apreciez foarte mult naturalețea, dacă se poate fără intervenții ar fi perfect. Însă nu sunt împotriva unor mici retușuri care fac o diferență frumoasă.

Reporter: Recent ai fost la o clinică de înfrumusețare. Ce ți-ai făcut? De când n-ai mai intrat într-o astfel de clinică?

Alexandra Pavel (Misty): Am fost pentru prima dată într-o astfel de clinică de înfrumusețare! A fost un cadou primit de ziua mea, căci am schimbat prefixul, de la o bună prietenă și nu am putut să o refuz. Mi-era foarte greu să mai ies din rutina mea, să o laa pe cea mică și să îmi fac efectiv timp pentru mine și doar pentru mine! Dar a fost un cadou minunat de care aveam mare nevoie!

Mi-am făcut un Peeling PRX-T33, căci așa se numește. Mai exact, este o metodă inovatoare unică pentru biorevitalizare a pielii, fără injecții, fără descuamare că în cazul peelingului clasic, foarte comfortabil, cu rezultate vizibile imediat. Se efectuează în orice anotimp, inclusiv vara. Stimulează formarea de colagen nou în piele, cu efect de biorevitalizare și regenerare. M-am documentat foarte bine înainte, pentru că sunt foarte multe servicii și tratamente revoluționare în ziua de astăzi , doar ați văzut și voi că unele femei arată mai bine la 40 de ani că atunci când aveau 20. Acesta este prezentul și viitorul, pentru că nu încetăm să evoulam în materie de orice! Iar asta este senzațional și trebuie să ne dorim mai mult să cunoaștem, să beneficiam de tot ce știință ne oferă și să ne bucurăm! Dr Andrei Gregorian, mi-a dovedit că rezultatele sunt imediate! Este o diferență enormă între un tratament facial de la salon și unul de la o clinică medicală!

Misty - interviu exclusiv: "M-am dedicat în totalitate fetiței mele și am uitat de mine"

Alexandra Pavel (Misty): In ultima perioada m-am dedicat în totalitate fetiței mele și am uitat de mine. Parcă nu este ok nici așa, să cazi în extrema cealaltă. Din contra, trebuie să îți faci puțin timp și doar pentru tine. Asta nu te face mai puțin mamă! Din contra, observ de fiecare dată când mă aranjez, când mă machiez și mă coafez, Arya mă place și mă privește așa... diferit, parcă cu admirație, deși are doar 2 ani și 2 luni aproape.

Și copilul parcă e mai fericit dacă vede că mama se simte bine, când mama are încredere în ea, îi insuflă și copilului încredere în el! Îmi amintesc când eram mică, sufeream poate e mult spus, dar eram tristă că mama mea nu avea make-up. Avea un singur ruj verde care se făcea roz când îl aplicai pe buze, pe care mi-l dădeam pe toată fața când îl prindeam (râde – n.r.) O femeie extrem de frumoasă, dar simplă, naturală, ocupată să îngrijească cei 3 copii, casa, familia și deloc timp pentru ea. Nu mă înțelegeți greșit, o iubesc și o apreciez enorm pe mama mea, este icoana sfântă pentru mine și datorită ei exist și sunt omul care sunt astăzi! Doar vă povestesc cum îmi amintesc eu că simțeam lucrurile atunci copil fiind. Țin minte că vedeam pe mătușa mea Ani, sora mamei, la fel de frumoasă ca mama, dar mereu aranjată și cochetă și, copil fiind, o priveam cu admirație și îmi doream să o văd și pe mama mea mai interesată să se “dichisească” în fiecare zi, ca atunci când avea de mers la o nuntă sau la un botez. (zâmbește – n.r.)

Mult timp, în adolescența mea, am fost foarte atrasă de make-up și eram înnebunită să merg în vizită la mătușa mea cea cochetă care îmi dădea voie să îi răscolesc prin farduri și îmi dădea cadou câte un ruj. În familie mult timp m-au botezat Anișoara, căci încercam să fiu mereu cochetă (râde – n.r.) Am deraiat foarte mult de la subiect, dar e minunat câte amintiri se trezesc pornind de la o simplă întrebare. În concluzie, copilul parcă e mai fericit dacă vede că mama se simte bine, când mama are încredere în ea, când mama se simte frumoasă și puternică, îi insuflă și copilului încredere în el! Asta nu înseamnă că mama mea nu mi-a insuflat încredere în mine! Mi-a insuflat încredere și forță din alte puncte de vedere. Și cred că ea a ales o metodă mai grea, mi se pare mie, uneori, poate e epuizant sau poate mai greu să îi spui cuiva tot timpul cât de frumos, talentat, încrezător, puternic este. Uneori poate că e mai ușor să fii tu însuți toate aceste lucruri pentru că le vei transmite instant celor care contează pentru tine, care te iubesc și te admiră indiferent de orice! Mama mea este o eroină pentru mine și mătușile mele dragi la fel! Arya însă nu are și mătuși...

Vreau să fiu mereu cea mai bună versiune a mea, din toate punctele de vedere, pentru fetița mea iubită!

Reporter: Arya ce face? E un copil cuminte sau năzdrăvan? Mănâncă, doarme sau vă dă bătăi de cap?

Alexandra Pavel (Misty): Arya este foarte bine, dar ne ține în priză pentru că este perioada aceea în care face multe prostioare! E un copil extrem de energic și năzdrăvan. E Tom boy, se aruncă, se pune în cap, are tot felul de idei destul de periculoase. Nu stă locului o clipă și este imposibil să o scapi o secundă din ochi! Încă e dulce și irezistibilă, nu ne putem supăra pe ea și nici să o certăm prea tare!

Misty: "Aryei îi place foarte mult ciorba de văcuță cu smântână a lu’ buni (mama mea), fripturica la cuptor a Lu’ Bobi (mama lui Keo)"

A început să mănânce mult mai bine de puțin timp! Arya a fost un copil mofturos și dificil. Era frustrant și pentru mine, dar și pentru ambele bunici care găteau tot felul de bunătăți, doar să descoperim ceva ce i-ar plăcea Aryei. De multe ori nu voia nici să guste, iar când reușeam să o convingem zicea “bleah “ și “iachi“ la tot (râde – n.r.). Acum sunt “yami” câteva preparate și avem de unde alege! Îi place foarte mult ciorba de văcuță cu smântână a lu’ buni (mama mea), fripturica la cuptor a Lu’ Bobi (mama lui Keo) și supa mea cremă de legume. Și mai sunt și altele din fericire!

Ne surprinde în fiecare zi cu câte un cuvânt nou. Ieri ne-a spus pentru prima dată, de dimineață “Good morning” și seara, înainte de culcare, ne-a spus “Good night” (zâmbește – n.r.). Ne surprinde cu tot felul de cântecele și jocuri, ne surprinde cu cât de receptivă este, isteață și amuzantă!

Dependența de mine nu mai este chiar atât de mare, s-a atașat foarte mult de cei 4 bunici și se bucură enorm de câte ori are posibilitatea să stea cu ei, își iubește unchii (cei 2 frați ai mei), e înnebunită după verișoara ei mai mare, nepoțica mea Alexia. Crește și este normal să se mai relaxeze. Nu am lipsit însă niciodată mai mult de câteva ore și nu știu dacă seara ar dormi cu altcineva. Nu am avut curajul să încercăm încă. Dar e fain rău, timpul trece mult prea repede, crește și vreau să savurez fiecare moment important alături de ea.