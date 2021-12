Moartea Mădălinei Manole, încă un mister. Ce s-a aflat abia acum, la 11 ani de când "fata cu părul de foc" s-a stins din viață?

In articol:

Acum 11 ani Mădălina Manole pleca din această lume, lăsând în urmă un gol imens în sufletele celor care au iubit-o și care i-au ascultat cântecele. Deși anchetatorii au stabilit la acea vreme, în urma dovezilor, că solista și-a pus capăt zilelor, un fost expert FBI este de părere că "fata cu părul de foc" a fost, de fapt, omorâtă

Citeste si: Moartea Mădălinei Manole, prezentată într-o conferință internațională de criminalistică! Experții nu cred în varianta sinuciderii! Dezvăluiri exclusive

Moartea Mădălinei Manole, pusă încă sub semnul întrebării

Pe 14 iulie 2010, Mădălina Manole, una dintre cele mai de seamă artiste ale țării noastre, a fost găsită fără suflare în propria locuință, chiar de ziua ei de naștere. Vestea decesului solistei a șocat pe toată lumea, mai ales că artista își întemeiase la acea vreme o familie și devenise mamă. Rezultatele autopsiei au arătat atunci că Mădălina ingerase o cantitate mare de otravă, care i-a fost fatală. În urma cercetărilor și după multe ipoteze luate în calcul, oamenii legii au ajuns, însă, la concluzia că "fata cu părul de foc" a vrut să se sinucidă.

Mădălina Manole [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Acum, la 11 ani de la tragedie, moartea cântăreței este încă pusă sub semnul întrebării de criminaliștii de peste hotare, care au auzit de cazul artistei și care au dorit să-l studieze amănunțit. Pete Klismet, fost expert FBI, este de părere că Mădălina Manole nu a încercat să-și pună capăt zilelor, ci a fost ucisă: "Mădălina e un fel de Madonna sau Lady Gaga! Atât de populară era în România! Ea era căsătorită, avea un copil şi a fost găsită într-o dimineaţă după ce s-a sinucis prin ingerarea unei cantităţi mari de otravă extrem de toxică. Cantitatea pe care a băut-o ar fi probabil suficient de mare încât să ucidă 3 sau 4 elefanţi. Am primit informaţii despre acest caz, raportul de la autopsie, imagini cu locul faptei. Poliţia a vorbit imediat despre o sinucidere. Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă! Fie că vă convine sau nu, asta este! Iar acestea sunt dovezile pe care le aduc în sprijinul afirmaţiei mele! Voi puteţi să redeschideţi şi să anchetaţi din nou cazul, eu nu sunt un poliţist şi cu siguranţă nu am nicio autoritate în România, aşa că nu vă pot spune să o faceţi. Asta e ce am descoperit eu, asta este CV-ul meu, de aici vă ocupaţi voi.", a declarat Pete Klismet, la "Karas on Crime", potrivit Playtech.ro.

Mădălina Manole [Sursa foto: Captură video]

Mădălina Manole a scris un bilet de adio, înainte de a muri

Anchetatorii au găsit după moartea artistei, în casa în care locuia, și un bilet de adio pe care Mădălina Manole l-a scris înainte de a-și da ultima suflare. În ultimul mesaj al solistei, aceasta a ținut să le ceară părinților să aibă grijă de fiul ei și să sacrifice orice pentru ca micuțul să fie fericit: "Mi-a dăruit Dumnezeu – cel mai frumos și curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare și minunat dar, copilașul nostru, – cei mai buni și sacrificați părinți din lume, – frate drag, nepoți dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu! Nu le merit, nu știu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos!!! Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte și astea mă fac să gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața mea! Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu, voi toți mă iubiți și mi-ați arătat lucrul acesta mereu, tot timpul! Și totuși eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața! Așa gândesc eu, așa trebuie!!! Cum să închei rândurile astea??? Cum???

Citeste si: Cum arăta în tinerețe Mădălina Manole. Fata cu părul de foc era de o frumusețe orbitoare

Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toți dar și la ce să fac să nu mai fiu! Pui mic să rămână o perioadă la Botoșani, cu mama și tata! Poate mă va ierta, mai târziu! Când va fi mare. Puicu meu – ai grijă de tot, atât cât poți! Nu uita de banii de la BRD!!! În cont euro!!! Și ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea! Și să-l iubească mult pe Puiu, rămâne sufletul meu pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru sufletul lui! Nu mă judecați, nu vă judecați dragii mei părinți și frate, mergeți înainte de dragul copilului nostru și de dragul lui Mihăiță, vă implor!!! Vinde tot ce se poate vinde, casă, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru pui mic (școli) și … pentru Mihăiță, Marian, Mihaela.", a fost mesajul de adio al Mădălinei Manole, găsit de către oamenii legii.

Distribuie pe: