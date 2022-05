Modul cu totul neașteptat prin care Ioana Ginghină și-a dat seama că este înșelată de fostul soț: „Am văzut o poză...”

In articol:

Ioana Ginghină și fostul ei soț s-au iubit nebunește câțiva ani buni, din căsnicia lor rezultând o fetiță minunată. Cei doi păreau cuplul perfect, însă, în realitate, lucrurile stăteau diferit. Și-au spus adio în 2019 după o casnicie de 12 ani. Mariajul celor doi s-a încheiat după ce fostul partener al Ioanei Ginghină a înșelat-o cu Adriana Titinei.

Iată cum a alat actrița că fostul ei soț îi era infidel!

Ioana Ginghină a fost invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit în detaliu despre cele mai interesante subiecte din viața sa. Unul dintre acestea ar fi relația de iubire pe care a avut-o alături de fostul soț, dar și despre cum și-a dat seama că este trădată de tatăl copilului ei.

Ioana Ginghină a aflat dintr-o poză că este înșelată

În timp ce se aflau într-o vacanță, Ioana Ginghină și fostul soț au avut o discuție în care bărbatul a dat de înțeles că nu mai este fericit în căsnicia sa și că își dorește să facă schimbări din acest punct de vedere.

Nu la multă vreme, însă, Ioana Ginghină avea să fie pusă în fața faptului împlinit, după ce a aflat că este înșelată.

Actrița și-a dat seama de infidelitatea fostului soț în momentul în care a văzut pe rețelele de socializare o imagine cu amanta lui în care purta o haină de-a bărbatului. În acel moment, totul a fost clar pentru actriță.

„Noi am fost într-o vacanță, iar Alexandru a fost foarte morocănos. Am zis, măi, eram în vacanță, totuși, ceva e în neregulă. Și atunci mi-a zis el că nu mai este fericit. Am văzut o poză la ea, îmbrăcată cu ceva de la el. Alexandru nu e un om galant, ca să ne înțelegem. Adică nu e omul care cum vede o fată înfrigurată îi dă haina”, a mărturisit aceasta.

Acum, Ioana Ginghină este foarte fericită și se poate considera o femeie împlinit din toate punctele de vedere. Și-a regăsit fericirea în brațele unui alt bărbat, alături de care urmează să se căsătorească. Mai mult decât atât, actrița a mărturisit chiar că se gândesc să devină părinți și să-și mărească familia, însă acest lucru nu este ceva cert.