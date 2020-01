Moise Guran a făcut anunțul pe blogul său, dar și la radio.

”Vă anunț că am luat decizia să renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist român, pentru a-mi asuma un rol politic în această țară. Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau în calitate de jurnalist și este o explicație pentru dumneavoastră, cei care mă urmăriți de atât amar de ani.(…)

Așa că, da intru în politică. Las totul în urmă, definitiv (căci nu există cale de întoarcere din politică la jurnalism) pentru a merge acolo unde se iau decizii. Am comentat de pe margine suficient, am dezbătut idei, le-am susținut și am insistat pe ele până la obsesie uneori, am insistat să mă contraziceți și să analizați critic, cu propria minte, ceea ce vă spun eu sau alții ca mine. Acum cred că este nevoie și de mine și de tine acolo unde ideile devin realitate”, a scris Moise Guran pe blogul său.

Citeste si: Moise Guran s-a redresat spectaculos în afaceri! Vezi cum a scăpat de aproape toate datoriile şi câţi bani a câştigat!

Citeste si: Detalii incredibile dintr-un dosar de la tribunal al lui Moise Guran! Celebrul realizator TV ar fi pretins ca o femeie l-ar fi scuipat! Vezi cine este aceasta! | DEZVALUIRI

Moise Guran intră în politică! Lucrează în presă din 1994

Moise Guran are 45 de ani și a lucrat în presă din 1994, mai întâi ca reporter la Tineretul Liber, apoi la Evenimentul Zilei. Din 1999, lucrează în televiziune, iar în ultima perioadă realiza o emisiune radiofonică.