Moment șocant pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11, un concurent a luat foc! Andi Moisescu: ”Ai toate țiglele pe casă?!”

In articol:

Moment șocant pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11, un concurent a luat foc! Muy Moi Show a avut un număr extrem de periculos, iar telespectatorii

Moment șocant pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11, un concurent a luat foc!

au fost îndemnați să nu încerce asta acasă.

Moises, Mă numesc Muy Moi Show, a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr ciudat, care i-a băgat în sperieți pe jurații emisiunii. Tânărul este un artist stradal, are 34 de ani și vine din Tenerife.

Citeste si: Smiley și Pavel Bartoș, acrobați de ocazie la Românii au Talent, sezonul 11. Andra: ”Ambulanța, vă rog, aduceți SMURD-ul!”

Muy Moi Show a luat foc pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11! [Sursa foto: Captură TV]

Mă numesc Muy Moi Show, vin din Tenerife, Spania, am 34 de ani și vă voi prezenta un număr spectaculos. Am foarte mulți prieteni în România și îmi doresc să mă vadă în spectacol. Am călătorit mult și mi-am făcut prieteni în România”, a spus Moises în prezentarea sa.

Muy Moi Show a pregătit pentru Românii au Talent, sezonul 11, un număr de dans ciudat, îmbinat cu elemente de contorsionism, dar și momente extrem de periculoase, unul dintre ele fiind cel în care și-a dat foc, iar jurații s-au speriat teribil, crezând că Moises chiar arde. Un membru din staff-ul emisiunii a venit să îi acorde ajutor concurentului, dar acesta a zâmbit, arătând că este în regulă și astfel și-a continuat numărul.

Citeste si: Smiley și-a ales favoritul de la Românii au Talent, sezonul 11. David Micu l-a impresionat pe artist prin dansul său. Smiley: ”Sper că o să câștigi!”

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Muy Moi Show a luat foc pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11! [Sursa foto: Captură TV]

Însă, seria de lucruri bizare nu avea să se oprească aici, Moises i-a invitat în scenă pe Smiley și pe Pavel Bartoș ca să îl ajute cu ceea ce

avea să facă în continuare, Muy Moi Show s-a pus cu capul pe niște cioburi de sticlă, în timp ce Smiley trebuia să îl calce pe cap, fiind sprijinit de Pavel Bartoș. Evident, artistul stradal a scăpat nevătămat și în urma acestui număr periculos.

”Noi avem o vorbă la noi, ai toate țiglele pe casă? Sunt toate cărămizile în ordine?”, l-a întrebat Andi Moisescu pe concurent.

”Sunt nebun, recunosc”, a replicat concurentul.

Muy Moi Show a luat patru de ”DA” la Românii au Talent, sezonul 11

Jurații de la Românii au Talent, sezonul 11, nu au putut să privească întregul număr, adesea întorcându-se cu spatele, însă au apreciat munca și talentul concurentului pe care l-au răsplătit cu patru de ”DA” și l-au trimis în etapa următoare.

”Mi-a înghețat sângele în vene, a fost minunat, dar m-am cam speriat”, a mărturisit Alexandra Dinu.

Muy Moi Show a luat foc pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11! [Sursa foto: Captură TV]

”Eu cred că ar trebui să te gândești la toată lumea care se uită la tine...era să fac aici cu inima. În primul rând când am văzut că iei foc, atunci am zis, gata, mi-am făcut griji pentru tine. De ce îți riști viața?”, l-a întrebat Andra pe concurent.

”Dacă ești pasionat de ceva, nu îți pasă de altceva. Doar vrei să îți faci treaba. Evident, fac asta gândindu-mă că lumea se uită la mine. Îmi imaginez că v-ați săturat de baloane și glume. Mai sunt și altele pe lumea asta”, a răspuns Moises.

”Asta e adevărat”, a afirmat Alexandra Dinu.

Muy Moi Show a luat Golden Buzz la Spaniolii au Talent 2019[Sursa foto: Instagram]

Muy Moi Show a participat la aceeași emisiune în opt țări diferite

Muy Moi Show a participat la show-ul de talente în opt țări, printre care: Franța, SUA, Spania, Germania, dar și Italia. La emisiunea ”Spaniolii au Talent”, Muy Moi Show a obținut Golden Buzz de la unul dintre jurații show-ului.

Întreaga planetă a fost uluită de artistul stradal, care folosește elemente bizare, dar și periculoase în numerele pe care le prezintă la emisiuni.