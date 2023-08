Momente de cumpănă pentru Jador! Manelistul a ajuns din nou la perfuzii, după ce în urmă cu câteva luni anunța că are probleme de sănătate și renunță la muzică

In articol:

Jador trece printr-un moment de cumpănă. Fanii au intrat la suspiciuni, după ce artistul s-a filmat cu perfuzia la mână și a postat clipul video în mediul online.

Citește și: „Am decis să o luăm pe drumuri separate" Jador confirmă despărțirea de iubita lui, Hoder! Anunțul a stârnit un val de reacții: "Pentru Simina? Ai pierdut o comoară de fată"

În luna iunie, Jador a mai trecut printr-un episod asemănător. Atunci, cântărețul a postat o fotografie de pe patul de spital, iar urmăritorii s-au panicat imediat. În presă se vehicula că manelistul ar suferi de o boală gravă. Astăzi, manelistul s-a fotografiat cu perfuzia la mână, iar fanii și-au pus semne de întrebare.

Jador, din nou, la perfuzii. [Sursa foto: Facebook]

Care este starea de sănătate a lui Jador în prezent?!

Jador a pus un story din casă, în care le arată fanilor că are perfuzie la mână. Se pare că manelistul are iar probleme de sănătate și a apelat la ajutorul medicilor.

Citește și: VIDEO| "Nu am cancer" Jador pune capăt speculațiilor! Artistul spune tot adevărul despre boala cu care s-a confruntat. Care este, de fapt, motivul pentru care și-a anunțat retragerea din muzică

Deși și-a îngrijorat fanii foarte tare, iar reacțiile nu au încetat să apară, Jador nu a specificat de ce se află în această situație.

Momente de cumpănă pentru Jador. [Sursa foto: Facebook]

Mesajul lansat de manelist în urmă cu doar câteva zile

Zilele trecute, Jador a decis să vorbească despre problemele sale medicale. El a lansat un mesaj tranșant pentru internauți după ce s-a vehiculat că ar suferi de o boală incurabilă. Artistul a specificat că nu este atât de grav bolnav, ci pur și simplu a avut o problemă mică de sănătate.

Jador a afirmat că va pune stop la muzică și va lua o pauză în luna decembrie a acestui an și asta pentru că își dorește să se mute în Bacău.

Jador a anunțat că nu se simte bine. [Sursa foto: Facebook]

„Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica! Sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil! Nu am cancer la colon! Nu am alte boli. Sunt foarte bine, am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine. Mă las de muzică în decembrie, pentru că vreau să mă mut la Bacău, să mă apuc de afaceri și să fac bani mulți, atâta tot”, a

explicat artistul atunci.

Cântărețul ar vrea să renunțe la muzică pentru a se muta mai aproape de familia lui și pentru a se lansa în lumea imobiliarelor.