Momente de groază pentru Jojo! Familia ei, pusă la încercare chiar de Sărbători: „A plecat de acasă! Sper din toată inima să se întoarcă”

Jojo este o mare iubitoare de animale și trece prin clipe grele de când pisica ei, Neagra, a fugit de acasă.Actrița a publicat pe paginile ei de pe rețelele de socializare un mesaj prin care îi ruga pe prietenii virtuali să o anunțe dacă îi văd animalul de companie.

„Negruta noastra a fugit de acasa exact in ziua plecarii noastre. Am tot asteptat-o sa se intoarca, insa nu s-a intors pana azi... Daca o vedeti pe undeva in zona Otopeni ne-ati face o mare bucurie daca ne-ati da de veste. Va rog sa imi scrieti in privat pe instagram daca ati vazut o pisica neagra ca ea... Noi tot speram sa se intoarca pentru ca o iubim si noi si copiii tare mult. Neagra e parte din familie si dupa dezamagirea pe care am suferit-o cu Sfantu’, pisoiul nostru pe care l-am pierdut intr-un accident de masina, vestea cu Neagra e foarte trista. Sper din toata inima sa o gasim cu ajutorul vostru sau sa se intoarca acasa... A plecat de acasa pe 29 decembrie.... Tot trag speranta ca poate o gasim”,este mesajul pe care Jojo l-a scris pe pagina ei, în dreptul unor fotografii în care apare alături de pisica ei, Neagra.

Jojo și pisica ei, Negruța [Sursa foto: Facebook]

Internauții au reacționat imediat la mesajul publicat de Jojo

Sute de persoane au redistribuit postarea făcută de Jojo pentru o ajuta să-și găsească pisica. Au fost însă și câțiva critici, care i-au spus frumoasei actrițe că ar fi trebuit să aibă mai multă grijă de animalele ei, care nu ar trebui să stea afară. Blondina le-a explicat tuturor că stă la casă și că pisica ei avea voie să iasă din casă în curte și că până acum s-a întors de fiecare dată. Alții

au încercat în schimb să o încurajeze și să îi ofere sfaturi care ar putea să o ajute să o găsească pe Negruța.

