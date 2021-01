Momentele cumplite prin care a trecut Ionel Petrea, băiatul crescut în orfelinat care a ajuns director: "Mama a zis că îi pre rău că nu m-a avortat.."

In articol:

Povestea cutremurătoare a lui Ionel, directorul de școală care a trecut prin momente cumplite în orfelinat. Mama lui l-a părăsit imediat după ce l-a adus pe lume. Timp de nouă luni de zile, Ionel a fost ținut în spital, cu speranța că părintele lui se va întoarce.

În momentul în care a ajuns la orfelinat, directorul vedea cum ceilalți primeau vizite din partea părinților, care nu puteau la vremea respectivă să se ocupe de creșterea lor și au luat în calcul orfelinatul, dar la el nu venea nimeni. Întreba tot timpul de ce pe el nu îl vizita nimeni.

"Intrebam de ce nu ma cauta si pe mine mama. Nu am stiut unde, cum m-am nascut pana in clasa a cincea. In clasa a cincea m-am dus la un asistent social si mi-a spus adevarul. Am simtit ca am venit degeaba pe lume si m-am gandit de ce invatam ca mama isi iubeste copilul, iar pe mine nu ma iubeste", isi aminteste Ionel.

"Am insistat sa mă ducă să o văd pe mama"

Totuși, la un moment dat, Ionel s-a împrietenit cu o femeie de seriviciu, care a aflat, ulterior,

că fusese colegă de școală cu mama lui. "Am insistat sa ma duca sa o vad pe mama, dar pentru ca era nevoie sa fie intocmite mai multe acte nu a vrut sa ma ia", povesteste Ionel Petrea.

În clasa a V-a, băiatul a aflat faptul că mai are o soră în orfelinat, de care s-a atașat, ulterior, destul de tare. Cu timpul, Ionel a aflat informații despre familia sa, iar unul dintre unchii săi chiar a venit să îl viziteze.

Atunci, acesta i-a propus să meargă să își cunoască mama, însă, mai întâi, a trebuit să meargă la psiholog.

Momentele cumplite prin care a trecut Ionel, băiatul crescut în orfelinat care a ajuns director: "Mama a zis că îi pre rău că nu m-a avortat.."[Sursa foto: Facebook]

"In cazul meu psihologul a spus ca rezist socului emotional. In cazul surorii mele, psihologul a recomandat sa nu mearga pentru ca va avea un soc. Din pacate, acum sora mea este la un spital de psihiatrie pentru ca nu a putut sa conceapa ca mama nu o iubeste", și-a amintit Ionel.

"A fost ca un zid"

Totuși, în momentul în care a mers la mama lui, directorul a ajuns și a observat că mama lui nu are nicio reacție.

"Pana sa merg la mama mea, unchiul meu mi-a spus: Daca vezi ca vine la tine sa te imbratiseze, te duci si o iei in brate, daca nu stai langa mine. M-am dus, s-a uitat la mine. A fost ca un zid. Parca m-am uitat la un zid si gata.

Asteptam sa vina sa ma ia in brate, dar a spus ca se grabeste. Era in 1998. Eram in clasa a opta. A fost prima intalnire cu mama. Dupa aceea ii scriam scrisori, de opt martie, de sarbatori. Nu am primit niciodata raspuns", povesteste Ionel.

Ba chiar mai mult, de-a lungul timpului, băiatul a încercat să ia legătura cu mama lui, chiar în clasa a XII-a, acesta a făcut rost de numărul de telefon al femeii și a sunat-o să îi spună că se descură foarte bine la școală.

"Am vrut sa o sun sa vina la premiere pentru ca am luat premiul doi. Nu a vrut sa vina. A spus ca trebuie sa se duca la fratele meu la inchisoare. Am plans, m-am necajit", isi mai aminteste Ionel."Au sunat-o si a declarat in direct ca ii pare rau ca nu m-a avortat", a mai marturisit tanarul.

Imediat după terminarea liceului, Ionel a mers la Facultatea de Stiinte Economice din Timisoara. Cu o poveste impresionantă de viață, bărbatul nu s-a lăsat vreo secundă și, astăzi, este directorul unei școli gimnaziale.

