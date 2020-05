In articol:

Margherita de la Clejani s-a dus la cimitir, în urmă cu trei ani. Totul s-a întâmplat în Grecia, Margherita fiind protagonista unei emisiuni de televiziune.s-a scris în presă.

“Convingerea că va scăpa de riduri cu o astfel de mască îi dă suficient curaj încât să ia cu mâna ei pământ de pe mormintele părăsite. Dar asta numai după ce se asigură că locurile de veci sunt cu adevărat abandonate.”, s-a mai relatat despre aventura Margheritei. (vezi motivul pentru care Margherita s-a dus la vânătoare)

Margherita de la Clejani s-a dus la cimitir: "Să nu mai am niciun rid"

”Trebuie să iau și eu din cimitir pământ de la 9 morminte părăsite. Îmi trebuie pentru mască de față, să nu mai am niciun rid. Acest pământ fermecat de la 9 morminte părăsite te ajută foarte tare pentru tinerețe fără bătrânețe”, a mărturisit Margherita. Emisiune a fost realizată după formatul italian „Ricchi e poveri” (”The Rich And The Pauper”), filmată în Grecia.

În fiecare ediție, 4 vedete au intrat în competiție și în funcție de rezultat au fost departajate constant: două dintre ele au locuit într-o vilă sau hotel de lux, în vreme ce celelalte două au fost găzduite de localnici cu condiții materiale limitate. Cei care au câștigat fiecare probă s-au bucurat de o vacanță luxoasă. Margherita a revenit zilele trecute în prim-plan după ce a provocat un accident. Mai mult, ea riscă un dosar penal pentru consum de substanțe interzise.