Momentul în care o adolescentă se luptă cu o ursoaică ca să își salveze câinii. Imaginile au ajuns virale

In articol:

O tânără de 17 ani a reușit să impresioneze o lume întregă cu gestul său. O ursoaică cu doi pui s-a urcat pe zidul din curtea fetei din California, însă câinii au reacționat imediat și au început să îi latre. La un moment dat, se poate observa pe filmare cum animalul îl lovește pe unul dintre cei mai mari, iar acesta fuge.

Însă, spre surprinderea tuturor, ceilalți câini mai mici nu au fugit din calea ursoaicei, ci se apropiau și mai tare de aceasta, iar unul dintre ei nu a mai putut scăpa. Extrem de curajoasă, Hailey Morinico nu a stat prea mult pe gânduri și a mers să își salveze patrupedul. Tânara de 17 de ani s-a apropiat de urs și, la un moment dat, l-a împins pe aceasta de pe zid.

Momentul în care adolescenta împinge ursoaica[Sursa foto: Captură YouTube]

Din fericire, adolescenta a reușit să își scape câinele din ghearele ursoaicei și a fugit din calea acesteia.

„Sincer, singurul lucru pe care l-am avut în minte a fost să-mi protejez câinii”, a declarat Hailey Morinico.

Fata s-a ales doar cu o entorsă la un deget și un genunchi zgâriat, dar nu sfătuiește pe nimeni să reacționeze în acest mod, ținând cont de modul în care ar fi putut degenera situația.

„Nu împingeți urșii și nu vă apropiați de urși”, a spus ea pentru KCAL-TV. „Nu vrei să fii ghinionistul.”

