Momentul sfâșietor în care Lolrelai a crezut că și-a pierdut mama pentru totdeauna: "Am văzut-o pe jos, într-o baltă de urină". Alcoolul i-a ucis părinții, în urmă cu trei ani, la distanță de câteva luni: "Am trăit moartea lor de multe ori”

Lolrelai sau Ștefania Costache, pe numele său real, este o prezență plăcută, mereu cu zâmbetul pe buze și totdeauna încercând să-i facă pe cei din jurul ei să se simtă bine, însă puțini sunt cei care știu că tânăra a trecut printr-o adevărată dramă, încă din copilărie, calvar care a continuat până în perioada maturității.

Invitată în cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Lolrelai și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit deschis despre cele mai mari greutăți pe care le-a înfruntat până la decesul părinților ei, în încercarea de a-i face pe mama și tatăl ei, ambii dependenți de alcool, să aibă o viață normală, fără vicii.

Amândoi s-au stins din viață în anul 2020, la distanță de doar câteva luni unul de celălalt, dar de foarte multe ori Lolrelai spune că a trăit cu teama că aceștia ar putea muri din moment în moment. Mai mult, tânăra chiar a povestit un episod cutremurător cu mama sa, crezând atunci că va fi ultima dată când o va vedea.

„Părinții mei au murit amândoi în 2020, mama în ziua de Paște și tata în Ajunul Crăciunului.

Am ajuns și am văzut-o pe mama pe jos, într-o baltă de urină combinată cu sânge și în momentul în care am luat-o de mână, să o ridic, am văzut că avea ceva între picioare și mi-a stat inima, crezând că este ficatul. Am zis: 'Și-a vomitat ficatul'. M-am prins de scaun, crezând că o să cad, mi-am zis: 'E clar, mama moare acum'. Și tata m-a liniștit, mi-a zis: 'E cozonac'. Era o bucată de cozonac peste care căzuse, fix coaja din spate se vedea, semăna cu un organ. Am trăit moartea lor de multe ori.”, a declarat Lolrelai, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Părinții lui Lolrelai au încercat de mai multe ori să renunțe la alcool

Întrebată de către moderatorul emisiunii dacă părinții săi au încercat vreodată să renunțe la viciul care le-a adus sfârșitul, tânăra a răspuns afirmativ, povestind chiar și un episod de acest gen, atunci când mama sa nu a consumat alcool timp de 6 luni, perioadă în care Lolrelai credea că totul se va schimba.

„Da, și lăsările astea te bulversează, pentru că ajungi să crezi în ele, prinzi speranță. În 2011, când mama a intrat în comă și când mi-au spus medicii că până dimineața nu va mai fi, acolo cred că s-a petrecut o minune sau ceva. Pentru că ea s-a trezit vindecată, deși de ciroză știm cu toții că nu te poți vindeca. Mama s-a trezit alt om, vindecată de ciroză și diabet, și astea sunt chestii care se pot verifica la spital, și șase zile a fost o sfântă. A stat o lună în spital. Când am intrat în salon am crezut că am greșit salonul, pentru că mama citea ziarul, nu simțeam prezența ei acolo. Am pregătit minuțios întoarcerea ei acasă de la spital, pentru că și tata toată perioada aia doar s-a rugat și voiam să se întoarcă acasă la varianta bună a tatălui meu, doar că fix în ziua în care o aduceam acasă, de bucurie, tatăl meu s-a îmbătat și făcuse pe el. Și totuși, asta n-a făcut-o pe mama să cedeze. Șase luni nu a pus gura pe alcool și eu șase luni, în fiecare noapte, visam că mama bea din nou. Șase luni, până când a participat la înmormântarea unui prieten de familie, mort de ciroză alcoolică, de unde am fost sunată să vin să o iau de pe jos. Ăla a fost primul moment în care am simțit că nu mai simt.(...) Am înțepenit vreo două ore, fără să mă gândesc dacă vreau să mă duc să o iau pe mama sau nu. Evident că m-am dus, mă duceam mereu. Picam în plasa asta întotdeauna. Am vărsat sute de litri de țuică și palincă, am aruncat cred că mii de sticle și m-am certat pentru fiecare în parte, pentru că se supărau că făceam asta.”, a mai spus tânăra, în cadrul aceleiași emisiuni.