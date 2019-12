Vasile Burtea a fost găsit în această după amiază înecat în lacul Marghiloman din județul Buzău. Un trăcător a văzut cadavrul și a sunat la 112.

Momentul șocant în care Vasile Burtea, băiatul găsit mort într-un lac din Buzău, a fost scos din apă. Băiatul trecea printr-o adevărată dramă

Întreaga operațiune a fost filmată și postată pe Youtube. În filmare se vede cum echipajul de intervenție sosit la fața locului găsește trupul neînsuflețit și îl scoate din lac.

Din spusele apropiaților, Vasile trecea printr-o adevărată dramă și a avut o viață grea încă de mic copil. Băiatul în vârstă de 18 ani a fost părăsit de mic de părinți și a fost „crescut” de Protecția Copilului, până în iunie când a împlinit 18 ani. Ultima dată a locuit într-un apartament al DGASPC din cartierul Dorobanți, informează Buzoienii.ro.

Vasile Burtea făcea parte și din echipa de fotbal a orașului, iar colegii îl alintau Messi. Imediat după ce s-a auzit despre tragedie, mesajele de condoleanțe au început să curgă pe pagina lui de Facebook. Cei care îl cunoșteau sunt șocați și nu știu de ce a recurs la o astfel de faptă.

„Dumnezeu sa te ierte dragul meu! 😕 Ne pare rau pentru ceea ce s a intamplat, o sa ne amintim de momentele placute petrecute cu tine,cat am putut sa radem in seara aia in crang!Ne uitam la baieti aia cum alergau ,sau cum te dadeai tu in toate jocurile posibile in parculetul acela,sau cand te dadeai in broasca aia de credeam ca aterizezi pe un copac! Nu m as fii gandit niciodata la asa ceva! Dumnezeu sa te odihnească în pace prietenul meu❤😭😭”, este doar unul dintre mesajele dureroase scrise pe pagina de Facebook a tânărului de 18 ani.