Monica Anghel și-a surprins fanii cu ultima apariție. Imaginile în care artista este de nerecunoscut

In articol:

Monica Anghel face parte din elitele muzicii românești. Pe parcursul carierei sale, aceasta a fermecat publicul cu vocea sa și a strâns un număr foarte mare de fani care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Citește și: Monica Anghel a dezvăluit cum se menține în formă la 51 de ani! A renunțat la acest aliment din prima zi când a decis că vrea să slăbească

Monica Anghel de nerecunoscut de către fani

Postarea Monicăi [Sursa foto: Facebook]

Recent, Monica Anghel a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii în care apare total schimbată. Îmbrăcată cu niște pantaloni cu talie înaltă, un top cu volane și botine cu tocuri înalte, vedeta și-a surprins urmăritorii. La această ținută a asortat o perucă blondă, machiajul fiind unul discret, accentul fiind pus pe culoarea roșie a rujului de pe buze. O altă imagine cu aceasta o arată purtând o rochie multă roșie, care îi pune perfect silueta în evidență și o perucă roșcată.

Fanii nu au ezitat nici măcar o secundă, așa că pe paginile sale de socializare au curs sute de mesaje în care internauții o complimentau

pe artistă.

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

„Arăți într-un mare fel!”; ,,Ești superbă!”; ,,Pur și simplu fabuloasă!” ,,Arăți WOW, Monica dragă!”; ,,Felul cum arăți este extraordinar! Felicitări! ”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Citește și: Monica Anghel, revoltată după ce i s-a folosit imaginea pentru promovarea unor produse de slăbit: „Nu vă mai luați după toți hoții”. Cum a slăbit, de fapt, artista

Monica Anghel a slăbit 30 de kilograme

Anul 2017 a fost un an care i-a schimbat viața artistei. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul coloanei, iar după a fost nevoită să slăbească. Vedeta a reușit să scape de aproximativ 30 de kilograme și a dezvăluit că transformarea a fost una atât de mare încât a avut nevoie de ajutorul unui psiholog.

,,Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: ‘OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate?’ și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea”, a povestit Monica Anghel.

La momentul actual, pentru a-și menține silueta artista ține post intermitent și a renunțat la carbohidrați și la dulciuri.

,,Nu mănânc dulciuri, carbohidrați din paste, orez. Îmi iau necesarul din măr, de exemplu. Mănânc porții normale, nu mai cântăresc. Dacă îmi fac o salată, poți mânca atât cât vrei, pentru că nu te îngrași. Am grijă ca în farfurie trei sferturi să fie legume și doar un sfert din porție proteină”, a adăugat vedeta, conform Viva.