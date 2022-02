Monica Anghel, susținută din umbră în procesul transformării: ”Îți dă niște cârlige de care să te agăți”. Vedeta a slăbit 30 de kilograme

In articol:

De mai bine de un an, Monica Anghel trece prin anumite transformări care, spune ea, au ajutat-o să fie alt om. Artista a dus o luptă grea cu kilogramele în plus, dar totul a fost dat uitării, imaginea sa fiind acum cu totul alta.

Deși recunoaște că începutul schimbării stilului de viață nu a fost unul tocmai ușor, acum, după ce a realizat cât mult bine și-a făcut odată cu luarea acestei

decizii, Monica Anghel nu ia în calcul renunțarea la noile obiceiuri.

Monica Anghel a slăbit cu ajutorul psihologului

Ba chiar, recunoaște că în procesul ei de slăbit un rol important l-a avut și psihologul său. Pentru că de multe ori, pe parcurusul ultimului an, a vrut să renunțe la dieta alimentară și la programul sportiv, Monica spune că specialistul i-a oferit mereu câte un motiv în plus pentru a continua.

,,Este deja un stil de viață. Procesul meu de slăbire a fost un an și trei luni, dar după ce s-a încheiat aces an, eu mi-am continuat acest stil de viață. A fost foarte important în acest proces de schimbare psihologul meu, deoarece îți dă niște cârlige de care te agăți atunci când vrei să o iei razna", a spus Monica Anghel, conform SpyNews.

Privindu-se în oglindă, dar luând seamă și la modul în care se simte de când cântărește cu 30 de kilograme mai puțin, Monica Anghel mărturisește că acum are altă poftă de viață.

Cântăreața a ținut să sublinieze că bucuria de a trăi și energia de care debordează vin la pachet cu meniul tot mai sărac în calorii pe care-l are.

” Anul acesta împlinesc 51 de ani și nu e vorba despre frumusețe, este vorba despre sănătate și bucuria de a trăi. Mi s-a schimbat viața, am altă poftă de viață, am alte lucruri în cap, mă văd făcând alte lucruri. Îmi vin idei, am energie. Cu cât mănânc mai puțin, cu atât am ami multă energie”, a adăugat Monica.

Nu doar alimentația face diferența, spune Monica Anghel, ci și orele de sport. Fie că merge la sala de sport, fie că face mișcare acasă sau în aer liber, artista nu sare peste acest program. Astfel că, conștientă fiind de aportul pe care-l are sportul în viața unei persoane, vedeta îi îndeamnă pe toți să nu devină sedentari.

”Când merg la sală fac cardio și greutăți. Nu în fiecare zi, nu ridic greutăți mai mari de 20 de kilograme, deoarece am fost operată pe coloană și trebuie să am grijă. Acasă lucrez cu greutăți foarte mici. Nu trebuie neapărat să mergem la sală, putem să facem mișcare în aer liber. Putem să mergem în parc sau să mergem într-o pădure", a mai spus îndrăgita artistă.