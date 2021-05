Monica Pop, declarații șoc despre vaccinarea anti-COVID-19: "Aș dori ca vaccinul să fie ca toate celelalte"

In articol:

Medicul Monica Pop vine și îi dă dreptate lui Ludovic Orban și susține că mulți oameni cu afecțiuni cronice au fost ignorați în această perioadă și, astfel, multe decese au survenit în urma lipsei de tratament.

În cadrul unui interviu, medicul oftalmolog a declarat că vaccinul anti-COVID-19 ar trebui să se plătească, la fel cum se întâmplă și cu cel antigripal.

„Personal sunt de acord cu domnul Orban. De data asta eu sunt de acord pentru că acest vaccin ar trebui să aibă același statut cu celelalte vaccinuri. Nu s-a ținut cont de faptul că sunt asigurați pentru care ar trebui să existe o cotă de gratuitate.

De ce ar fi acest vaccin altfel decât celelalte. Aș dori ca vaccinul să fie ca toate celelalte, să fie și vaccinați gratuit. Covid nu are mortalitatea mai mare decât a gripei. Covid are mortalitate de sub 0,1%.”, a declarat Monica Pop, pentru România TV.

Monica Pop, acuzații la adresa lui Raed Arafat

De asemenea, Monica Pop face acuzații grave la adresa lui Raed Arafat. Cadrul medical susține că acesta nu a gestionat cum a trebuit pandemie de coronavirus. Multe persoane cu boli cronice s-au stins din viață pentru că nu au fost tratate la timp.

„Arafat nu s-a ocupat de achiziții înainte de pandemia asta. E o foarte mare greșeală faptul că liberalii au dat Ministerul Sănătății la USR. Arafat a greșit mult. Acesta a fost nenorocul acestei țări, să avem o pandemie foarte grea.

Oamenii care plătesc asigurări nu au primit nimic pentru asta, asta e vina cea mai mare. S-au pierdut foarte multe vieți pentru că oamenii nu au plătit îngrijirea pe care au plătit-o în avans.

Bolnavii cronici sunt în număr de 5 milioane, toți aceștia nu au fost tratați din cauza Covid-19. Au murit mult mai mulți decât au murit de Covid-19 pentru că nu au primit îngrijire atunci când trebuia”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.