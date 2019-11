Monica Pop a fost victima șarlatanilor care au luat bani în numele ei pentru programări fictive și medicamente. După ce a descoperit acest lucru, medicul oftalmolog a postat un mesaj pe Facebook pentru a-i atenționa pe cei care vor să recurgă la astfel de metode.

Monica Pop, dezvăluiri incredibile: „Sunt șarlatani care au spus că mă cunosc și iau bani în numele meu”

Cancerul de colon care o mistuie atât de tare încât a ajuns să poarte perucă, nu o oprește pe Monica Pop să spună lucrurilor pe nume așa cum ne-a obișnuit până acum. Medicul oftalmolog a fost invitată la Teo Show și a dezvăluit că mai multe persoane au făcut afaceri cu medicamente și programări în numele ei.

„În orașul Motru a existat un domn care a trimis doi sau trei pacienți luându-le bani sau produse și am trimis poliția. Nu știu ce s-a întâmplat că nu ne-au comunicat până la sfârșit. Am înțeles că a luat o amendă și de acolo nu au mai venit, dar au venit din alte orașe și tocmai de aceea am scris.”, a spus Monica Pop în cadrul emisiunii Teo Show.

Medicul oftalmolog spune că a întâlnit fel și fel de cazuri ciudate în meseria ei, în care oamenii recurgeau la metode de tratament care nu au legătură nici pe departe cu medicina.