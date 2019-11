Imaginile cu procuroarea Maria Pițurcă au șocat pe toată lumea. Femeia pur și simplu o tărăște pe fetița care urla pentru a o scoate din casa familiei asistentei maternale care avusese grijă până atunci de micuță. Sorina a fost dusă de procuroare la mașina unde așteptau părinții adoptivi, cei care reprezentau noua familie a fetiței.

CSM judecă astăzi cazul procuroarei, care este cercetată disciplinar.

Reprezentanții Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) au participat la termenul de judecată stabilit de către Secția de procurori în materie disciplinară a CSM, în dosarul în care procurorul abuziv din cazul fetiței din Baia de Aramă, Maria Pițurcă, este cercetată disciplinar. Inspecția Judiciară a decis cercetarea ei disciplinară pentru ”manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiunilor de serviciu”, respectiv ”exercitarea funcției cu rea-credință”, susține FACIAS într-un comunicat de presă.

Procuroarea Maria Antoneta Pițurcă a devenit obiectul cercetării disciplinare în vara acestui an, după ce în spațiul public au apărut imagini cu procurorul care a extras-o cu forța din domiciliul asistenților maternali pe Sorina Lucan, o fetiță în vârstă de opt ani, din Baia de Aramă, caz mediatizat intens în acea perioadă. Anterior declanșării cercetării disciplinare de către Inspecția Judiciară, FACIAS a solicitat autorităților competente să reacționeze și a sesizat Inspecția Judiciară privind modul în care procurorul Maria Pițurcă a acționat în cazul respectiv, abuzând de poziția sa.

Procuroarea Maria Pițurcă neagă acuzațiile din cazul Sorina ”Nu am tras de copil”

Procuroarea Maria Piţurcă, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani susține că nu a agresat-o pe micuță. ”Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a explicat Maria Piţurcă.

Pe 2 iulie, Inspecţia Judiciară anunța că a început cercetarea disciplinară faţă de procurorul Maria Piţurcă, care a intervenit în cazul fetiţei din Mehedinţi, şi că propune suspendarea sa până la finalizarea anchetei. Piţurcă este cercetată pentru manifestări ce dăunează prestigiului justiţiei.