Monica Pop e revoltată că prețurile au crescut la produsele esențiale. “Au fost promisiuni... poporul a asteptat, in perioada grea de urgenta-alerta, un ordin de plafonare a preturilor la alimente si medicamente!!!”, a postat celebrul medic oftalmolog. (vezi cum a fost batjocorită de o polițistă prietena Monicăi Pop)

„Din pacate, preturile au tot crescut!!! in situatia in care veniturile, se stie, au scazut!!! se aude???!!!Am crezut mereu in empatie, in solidaritatea românilot la greu. Ea există, dar cu mari exceptii! Magazinele au avut vinzari ca niciodata! Cu toate astea, preturile au tot crescut in loc sa ramina pe loc!”, a continuat Monica Pop.

Monica Pop e revoltată că prețurile au crescut: "Neomenie...dezinteres...sau ce?"

„As fi vrut sa vad macar un supermarket in care preturile la alimentele de bazâ sa fi scazut macar cu 5 bani ! Nu cred ca exista, in lunile de urgenta-alerta! Desi se stia bine ca veniturile românilor SCAZUT !!! Stiu toti! Unii chiar si-au pierdut locurile de muncă! Dar nimeni nu a pus aceasta problemă! Nu trebuia??!!Lumea s-a transformat...în rău?!”, a mai scris Pop.

„Inteleg ca au crescut preturile si la MEDICAMENTE? Daca exista exceptii, le cer scuze! As dori mult sa am cui! "Banii" nu au nici empatie ,nici intelegere, nimic! s-a vazut! Neomenie...dezinteres... sau ce?”, a încheiat Monica Pop.