Monica Tatoiu a rămas fără haine la Chicago! Bagajele femeii de afaceri au fost pierdute: „Am doar niște chiloți și o pereche de pantaloni șifonați”

Monica Tatoiu este o doamnă prezentabilă, care ține la etichetă, iar acest lucru se vede cu ochiul liber din felul în care se afișează și prin ținutele pe care alege să le porte.

Iată însă că ultima călătorie a făcut-o pe femeia de afaceri să-și dea seama că toate hainele frumoase pot să dispară în câteva secunde.

Monica Tatoiu trece prin clipe grele în Statele Unite. [Sursa foto: Captură YouTube]

De ce a rămas Monica Tatoiu fără bagaje

Monica Tatoiu călătorește foarte des, atât din considerente profesionale, cât și personale. Cea mai recentă vizită internațională a afaceristei are loc în Statele Unite, unde aceasta trebuie să se întâlnească cu persoane importante din lumea politică de peste ocean.

Iată însă că planurile acesteia au fost date total peste cap atunci când Monica s-a trezit la aeroport fără bagajele în care avea toate ținutele necesare pentru a-și desfășura activitatea.

Monica Tatoiu a încercat în zadar să-și recupereze bagajele pentru că, spune ea, nu a fost nici măcar o persoană dispusă să o ajute.

„Am ajuns la Chicago, joi mă întorc. Am călătorit la bussines, am niște întâlniri de lucru. Aici e jale. Mi s-au pierdut bagajele, am doar o pereche de chiloți și de pantaloni șifonați. Nu ai unde să te duci să le recuperezi. Mi s-a dat un număr de la compania aeriană unde nu răspunde nimeni. L-am trezit pe bărbatu-miu, a sunat la un număr special din Indonezia. Aici nu au oameni angajați. Trebuie să merg să-mi cumpăr chiloți. Și să văd ce haine îmi iau. Eu de obicei umblu foarte lejer îmbrăcată, dar acum îmi luasem haine pentru întâlniri cu domni senatori. Diseară le am în program. Soțul e negru, mi-a dat să schimb niște pompe care erau în geamantan și am rămas și fără ele”, a declarat Monica Tatoiu în exclusivitate pentru impact.ro.