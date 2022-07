Monica Tatoiu și-a anulat vacanța în Egipt după ce a aflat de cazul româncei ucise de rechin. S-a întâmplat ceva similar acum 12 ani: "S-a produs acelasi lucru"

In articol:

Vestea că cele două femei, printre care o româncă, au fost omorâte de rechini a făcut-o pe celebra afaceristă să nu mai vrea să să iasă din țară. Mai mult decât atât, Monica Tatoiu spune că a presimțit că tragedia din Marea Roșie va avea loc, și asta pentru că nu este prima dată când rechinii îi atacă pe înotători.

„Tot premoniţie. Cu 12 ore înainte să aflu de tragedia respectivă am citit ce s-a întâmplat cu vasul acela cu oi care s-a scufundat în apropiere de plajă. Şi am mai avut o experienţă similară acum 12 ani la San Luis. Unde o fabrică care producea conserve din peşte a deversat în mare reziduri din peşte cu sânge. Și s-a produs acelasi lucru. Atac la surferi și la cei care făceau snorkeling. Rechinii din zona Caraibe nu sunt aşa agresivi ca cei din Oceanul Indian”, a declarat Monica Tatoiu, la România TV.

Rechin în apă [Sursa foto: PixaBay]

Motivele pentru care și-a anulat Monica Tatoiu vacanța în Egipt

La același post de televiziune, Monica Tatoiu a explicat ce a speriat-o și ce a influențat-o mai mult decât atacurile rechinilor să-și anuleze concendiul exotic.

„Eu in Egipt m-as teme mai mult de viitoare atacuri teroriste unde pot muri şi o suta de oameni”, a spus femeia de afaceri la România

Monica Tatoiu, sfaturi pentru români

Fiindcă este pasionată de călătorii și are o vastă experiență în acest sens, Monica Tatoiu le-a dat câteva sfaturi turiștilor care aleg să-și petreacă concediul a plajă.

„Ce ii rog pe oameni, apropo de viitoarele concedii, niciodată nu intri in apa singur in zone necunoscute. Poți sa faci stop cardiac. Poate să-ți alunece piciorul pe ceva, poate sa te înțepe un peste. Fiul meu, in Singapore, s-a scufundat cu niște pești. Și după l-am dus la spital, i s-a umflat un braț și era suspect de embolie”, a mai precizat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu este o împătimită a cătoriilor, însă tragedia din Egipt i-a dat de gândit. Recent, două femei, o româncă de 44 de ani și o austriacă în vârstă de 68 au fost atacate și omorâte de rechini în Marea Roșie. Atacurile au avut loc la doar 48 de ore distanță iar rechinii au ucis în aceeași zonă din mare. Chiar dacă nu știu cu exactitate cauza atacului, biologii spun că cel mai probabil rechinii au devenit agresivi pentru că sursa lor principală de hrană, macroul, a devenit din ce în ce mai puțin.