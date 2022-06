Monica Tatoiu a vorbit despre ultima sa dorință! Declarațiile cu care femeia de afaceri i-a lăsat mască pe toți: „Din cutie, fiul meu să mă împrăștie”

In articol:

Monica Tatoiu se numără printre cele mai apreciate femei de afaceri de la noi din țară, iar de-a lungul timpului de când a început să apară pe micile ecrane, aceasta a intrat rapid în sufletele telespectatorilor, atrăgând de partea sa o mulțime de fani.

De asemenea, Monica Tatoiu a atras mereu publicul de partea ei prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, calități ce au fost foarte apreciate de către admiratorii ei.

Monica Tatoiu s-a căsătorit dintr-un pariu! Soțul ei a înșelat-o chiar în noaptea nunții: ”Am plecat, nu am mai putut să suport”

Recent, în cadrul unui interviu, femeia de afaceri a vorbit despre ceea ce își dorește de la anii care vin, dezvăluind că vrea în continuare să viziteze locuri, iar la sfârșitul vieții, fiul ei să-i împrăștie cenușa în laguna din Saint Francois, în timp ce pe fundal se aude balada lui Ciprian Porumbescu, aceasta fiind ultima sa dorință.

„Am dormit în mașină, în parcări de cimitire, am mâncat în la cele mai fascinante bombe din sate uitate de lume unde am cunoscut oameni minunați. Lumea creată de Dumnezeu este fascinantă dacă eviți clișeele turistice. Dalai Lama spune că în fiecare nou an al vieții tale trebuie să te hrănești cu energia unui loc nou al Pământului. Și asta fac în fiecare an din ultimii 28. Ziua de 21 iunie, solstițiul de vară, când mama m-a adus pe lume în 1956, este Sărbătoarea Muzicii și familiei în Franța. Așa că am învățat Franța cât să iau 10 la geografia și istoria ei. Ce îmi doresc de la anii care vin? Să pot călători pe picioarele mele, fără să uit unde sunt actele și portofelul. Și, la sfârșit, din cutie, fiul meu să mă împrăștie în laguna din Saint Francois, în timp ce se aude balada lui Ciprian Porumbescu, ca să mă întâlnesc cu tata. Era cântecul lui de suflet!”, a mărturisit Monica Tatoiu, pentru Ciao.ro.

Monica Tatoiu, la un pas de tragedie în urmă cu câteva luni

În urmă cu doar câteva luni, Monica Tatoiu a fost la un pas de tragedie, fapt povestit chiar de ea, căci era să moară înecată, iar atunci, în momentele de cumpănă, femeia de afaceri a apelat la divinitate și singurul lucru la care s-a rugat a fost ca episodul să se întâmple repede, fără durere.

„În viață, dacă nu ai peripeții, eu mă plictisesc. Mie îmi place adrenalina. Viața este scurtă, vouă vi se pare că sunteți tineri(...). Mie nu îmi e frică. Atunci când descoperi relația cu Universul și îți dai seama că moarte este doar fizică și cea sufletească nu este, nu se întâmplă. Singura chestie când mă gândesc la moarte este să nu mă doară prea tare.(...) Era să mor înecată, în noiembrie, am zis „Doamne, dacă mă înec, te rog eu să se întâmple repede, să fac ceva la inimă și să nu simt. Frica înseamnă că credința ta nu este profundă”, a declarat aceasta într-o emisiune TV.

