Monica Tatoiu, gest uriaș pentru familia Corneliei Catanga! A anunțat public că va oferi ajutor pentru înmormântarea regretatei artiste

Pe lângă durerea provocată de moartea fulgerătoare a Corneliei Catanga, familia regretatei artiste se confruntă și cu probleme financiare. Membrii familiei nu au suficienți bani pentru organizarea înmormântrii. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Monica Tatoiu a anunțat că va ajuta financiar familia Corneliei Catanga. Mai mult, aceasta a susținut că va face toate demersurile pentru a găsi un loc de veci pentru regina muzicii lăutărești.

„Dacă aveţi nevoie, vorbesc eu şi plătesc eu. E lângă Bucureşti, la Mănăstirea Pissiota. Vorbesc cu maica stareţă. Dacă nu aveţu unde, o să vorbesc. Ştiu că sunt locuri de veci la maica stareţa acolo, că vreau să îmi iau şi eu unul, că nici eu nu am. Pe soţul meu l-a făcut să plângă şi soţul meu nu plânge uşor”.

În continuare, Monica Tatoiu le-a dezvăluit telespectatorilor despre ultima întâlnire pe care a avut-o cu Cornelia Catanga. Potrivit spuselor sale, regretata artistă îi povestea că este nevoită să treacă prin momente extrem de dificile, iar în ultima perioada se confrunta cu probleme financiare.

„Ultima dată am văzut-o pe doamna Catanga la o emisiune, acum un an jumate. Ea ieşea din emisiune, eu intram şi era tristă. Îşi pierduse casa şi de atunci îmi spunea că are probleme financiare. Cei care sunt acum în situaţia să îşi piardă apropiaţii, nu e numai boala asta nenorocită. Eu cred că mulţi dintre cei pe care i-am pierdut în anul ăsta, i-am pierdut pentru că au depus armele emoţional. Catanga era prăbuşită emoţional după lucrurile prin care a trecut. Artiştii nu se pricep la bani, iar ăia care au în spate nişte manageri, le iau managerii banii. Artiştii se dăruie, artiştii nu sunt bancheri. Îmi amintesc vorbele...Zice, doamnă, este groaznic, nu mai avem din ce să trăim” .

Cornelia Catanga, răpusă de COVID-19

Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani.

Cântăreața de muzică populară lăutărească a suferit un stop cardiorespirator şi avea montat un stent la inimă. Potrivit surselor, Cornelia Catanga lua de puțin timp ivermectină. Anunțul cutremurător a fost făcut de jurnalista Mara Bănică, pe contul său de Facebook.

„Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte! ”.

